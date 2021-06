Xbox Design Lab vi consentirà di personalizzare il vostro controller wireless Xbox Elite. Ricordate il famoso Moto Maker di Motorola? Per chi avesse la memoria corta, sappiate che si tratta di un servizio che permetteva di rendere unico e personale un telefono Motorola (alcuni modelli) in diversi modi, che spaziavano dalla scelta del materiale, ai colori e persino all'incisione sul retro.

Xbox Design Lab: personalizzazione a go-go!

Sebbene non sia possibile personalizzare alcun dispositivo del marchio della casa alata, Microsoft vi consentirà di personalizzare il controller wireless Xbox per Xbox Series X/S e persino di inciderlo. Bello, vero?

Xbox Design Lab non è una novità in quanto è stato lanciato per la prima volta nel 2016 ed era disponibile fino a ottobre dello scorso anno prima di essere chiuso. Ora è tornato funzionante al 100%, consentendo alle persone interessate di personalizzare il proprio joypad.

Gli utenti potranno scegliere tra diciotto diversi colori per il corpo, la schiena, i paraurti, i grilletti, il D-pad, la levetta, oltre a sei diversi stili per i pulsanti di azione e cinque stili per il trio Visualizza, Menu e Condividi di pulsanti.

I controller personalizzati costano $ 69,99, $ 10 in più rispetto al prezzo di vendita corrente di una periferica classica. Se si desidera un'incisione personalizzata, il costo sale di ulteriori 9,99 dollari in più, portando il totale a $ 79,98. Gli ordini verranno spediti 28 giorni dopo l'acquisto.

Il servizio è ora attivo negli Stati Uniti, Canada ed Europa. Inoltre, vi ricordiamo che non è necessario possedere una console Xbox per acquistare il controller poiché esso funziona sia con PC Windows 10 che con device iOS e Android.

