Il controller RAZER per smartphone crolla del 40% (ed è anche Bluetooth!)

Quanto sarebbe bello poter giocare sul proprio smartphone come se quest’ultimo fosse una Nintendo Switch? Beh, è possibile e costa meno di quanto ti aspetti! Grazie al controller Bluetooth Razer Junglecat potrai trasformare il tuo telefono in una console portatile e, grazie allo sconto del 40%, potrai prenderlo per soli 39,99€!

Tutte le caratteristiche del controller Razer

Quello di Razer non è il classico controller ma, grazie al suo design innovativo, ti consente di adattarlo a una vasta gamma di smartphone, tra cui modelli come il Razer Phone 2, Huawei P30 Pro e Samsung Galaxy S10+. Con le custodie personalizzate incluse, puoi facilmente scegliere se collegare il controller al telefono o utilizzarlo in modalità senza fili!

Parlando di comfort, grazie ai due thumbstick analogici e ai pulsanti bumper, avrai tutti i tasti a disposizione per eseguire le tue giocate. E con l’app Razer Gamepad, hai la possibilità di personalizzare ogni aspetto del layout dei pulsanti, creando profili su misura per tutti i titoli.

La connessione Bluetooth a bassa latenza del Junglecat di Razer è così efficiente da eliminare qualsiasi ritardo che potrebbe compromettere le tue performance di gioco. E la sua batteria ad alta efficienza offre oltre 100 ore di gioco con una singola carica, permettendoti di portarlo anche in viaggio senza ricaricarlo mai.

Insomma, questo dispositivo combina design modulare, connessione a bassa latenza e personalizzazione avanzata, trasformando il tuo smartphone in una console portatile di fascia alta.

Gioca in tutta comodità sul tuo smartphone grazie al controller Razer Junglecat, pagandolo solo 39,99€ anziché 66,27€!