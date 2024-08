Il conto Multivaluta che ti svolta la vacanza con zero commissioni

Chi viaggia frequentemente all’estero o sta pianificando una vacanza in una destinazione esotica può ora farlo con maggiore tranquillità grazie al conto multivaluta di Revolut. Attualmente, è in corso una promozione che offre ben tre mesi gratuiti di Revolut Premium.

Questo servizio premium consente di viaggiare senza preoccuparsi del cambio valuta, offrendo la possibilità di convertire somme illimitate di denaro senza commissioni aggiuntive e in oltre 29 valute.

Svolta la tua vacanza con il conto Multivaluta Revolut Premium

Per approfittare di questa offerta, è sufficiente essere nuovi clienti e aprire un conto multivaluta Revolut. Come farlo? Basta andare sul sito ufficiale di Revolut e inserire il proprio numero di cellulare nell’apposita casella. Una volta fatto, bisogna cliccare su “Inizia subito” per ricevere un link via SMS attraverso cui si potrà scaricare l’app Revolut e completare la procedura per l’apertura del conto. Poco dopo, apparirà un messaggio per effettuare l’upgrade a Premium gratis per tre mesi.

Completata l’iscrizione, si potrà finalmente convertire denaro in più di 29 valute senza limiti e commissioni, dal lunedì al venerdì. Ma le soprese non finiscono qui: con Revolut si hanno prelievi gratis fino a 400 euro al mese e un risparmio del 20% sulle commissioni per i bonifici internazionali. Non solo, si hanno a disposizione abbonamenti esclusivi con diverse aziende, tra cui NordVPN, Freeletics o Tinder, ma anche sconti sull’accesso ai lounge aeroportuali e molto altro ancora.

Tutti i vantaggi del conto multivaluta Revolut si possono ottenere visitando il sito ufficiale di Revolut e completando l’iscrizione per avere il piano Premium gratis per tre mesi. In caso di ripensamenti, non ci sono costi aggiuntivi per la disdetta o per il passaggio al piano Standard gratuito.