Il cappello parlante di Harry Potter in formato LEGO è DISPONIBILE su Amazon

Su Amazon è arrivato il nuovo set LEGO dedicato ai fan di Harry Potter. Questo modello, che riproduce l’iconico Cappello Parlante della saga, è disponibile per il preordine al prezzo di lancio di 99,99 euro e potrai riceverlo a casa nel giro di pochissimi giorni.

Cappello Parlante LEGO di Harry Potter: una chicca per i fan

Questo kit LEGO ti permette di costruire il famoso Cappello Parlante di Hogwarts, dotato di un mattoncino sonoro che emette 31 suoni casuali quando inclini la punta del cappello o lo posizioni sulla testa. Scopri quale casa di Hogwarts il cappello selezionerà per te e immergiti ancora di più nell’universo magico di Harry Potter.

L’espositore incluso nel set presenta gli stemmi delle quattro case di Hogwarts: Grifondoro, Serpeverde, Tassorosso e Corvonero, insieme alla minifigure del personaggio di Harry Potter con il Cappello Parlante.

Composto da 561 pezzi puoi avere un’esperienza di costruzione coinvolgente e gratificante. Un regalo speciale perfetto per ogni fan di Harry Potter e di mattoncini LEGO per un set pronto da esporre in casa o ovunque tu preferisca.

Approfittane subito e prenota quindi il LEGO Cappello Parlante di Harry Potter su Amazon a 99,99 euro: con la spedizione Prime lo riceverai nel giro di pochissimi giorni.