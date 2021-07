Secondo le ultime indiscrezioni, LG osserva una crescita a doppia cifra dei profitti nel secondo trimestre del 2021 dopo aver chiuso il business degli smartphone.

LG registra guadagni record, ma non a causa degli smartphone

LG Electronics ha registrato una crescita a due cifre degli utili operativi per il secondo trimestre di quest'anno. La società ha condiviso questa notizia in un nuovo rapporto finanziario, che arriva dopo che ha chiuso le sue operazioni legate alla telefonia mobile.

Secondo un rapporto di Xinhuanet, le cifre iniziali per i dati operativi avevano raggiunto la quota di 1,11 trilioni di Won (circa 975 milioni di dollari USA) nel periodo compreso tra aprile e giugno. Questo segna un notevole aumento del 65,6% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. In particolare, questo è stato anche il più alto guadagno che il gigante tecnologico sudcoreano ha registrato negli ultimi 12 anni, superando la cifra di 1 trilione di Won (878,7 milioni di dollari USA) per il secondo trimestre consecutivo.

Inoltre, il fatturato dell'azienda ha raggiunto il 48,4% nel corso dell'anno, raggiungendo i 17,1 trilioni di Won (circa 15 miliardi di dollari USA) nel secondo trimestre del 2021. Questo ha segnato il valore più alto di sempre nel secondo trimestre nella storia dell'azienda. Anche se il marchio deve ancora rivelare l'utile netto e i guadagni dettagliati di ciascuna unità aziendale, ma il rapporto sembra che possa arrivare entro la fine del mese.

Il produttore di elettronica di consumo ha aggiunto che l'aumento a due cifre dei suoi guadagni è dovuto alla forte domanda per i suoi televisori e condizionatori d'aria nella stagione estiva. Per chi non lo sapesse, LG ha chiuso la sua attività di smartphone all'inizio di quest'anno poiché era un'unità in perdita.

