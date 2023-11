Il Black Friday di Geekbuying è PAZZESCO: sconti WOW con i codici segreti

Il Black Friday è arrivato anche da Geekbuying ed è ricco di promozioni speciali, attivabili esclusivamente utilizzando speciali codici segreti. Dai un’occhiata alla nostra selezione di articoli scontatissimi, segna i codici e applicali al momento del pagamento per accedere al prezzo più basso. Ricevi tutto in modo veloce e gratuito, direttamente da magazzino europeo, e puoi anche pagare in 3 comode rate a tasso zero scegliendo PayPal per saldare il tuo ordine! Pronto a concludere ottimi affari? Allora continua a leggere!

OUKITEL P200: centrale elettrica portatile

Questa spettacolare e completa centrale elettrica portatile, utilizzabile anche tramite pannelli solari, è perfetta da sfruttare in camper o in campeggio, ma è anche soluzione ideale di backup domestico. Dotata di diversi ingressi, non mancano 3 prese Schuko con supporto a un carico massimo di ben 2000W e ben 6 porte USB (di cui 2 di tipo USB C). Importante la capacità della batteria, da ben 2000Wh.

Prendila in sconto a 840€ invece di 2199€: mettila nel carrello e – prima di completare il tuo ordine – applica il codice “726SWJ3A”.

Impianto solare da balcone

Il sistema perfetto per risparmiare sulla bolletta elettrica in modo automatico. Questo interessante impianto da balcone è composto da ben 4 pannelli solari per un totale di 800W di capacità di funzionamento. Il kit arriva a casa completo di centralina e micro inverter, che potrai controllare tramite connessione WiFi. Facile l’installazione, eccezionale la resa, grazie all’efficienza di conversione del 23%.

Prendi il set in promozione a 535€ invece di 753,59€: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “86QPZIDW”.

Eleglide M1 Plus

Eleglide M1 Plus è una bici elettrica che non potrebbe essere più versatile. Perfetta per l’utilizzo quotidiano in città, offre ottime prestazioni anche su percorsi meno agevoli. Merito delle ruote da 27,5″, del cambio Shimano a 21 rapporti e del sistema a sospensioni idrauliche. Divertiti a percorrere percorsi alternativi e rendi ogni spostamento una vera esperienza. Fino a 25KM/h di velocità e fino a ben 100KM percorsi con una sola ricarica. I freni a disco anteriori e posteriori ti permetteranno di guidare in tutta sicurezza. L’edizione in promozione è quella connessa: oltre al controllo tramite il computer di bordo integrato nel manubrio, potrai gestire ogni aspetto della bici anche attraverso l’applicazione per smartphone.

Prendila in promozione a 605€ invece di 1092,58€: mettila nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “NNNM1PLUS11”.

KuKirin G2 Max

Un monopattino elettrico di eccellente qualità, che conta su un potente motore da 1000W e una batteria che garantisce fino a 80KM con una sola ricarica. Freni a disco anteriori e posteriori e un set completo di luci garantiranno una guida sicura in ogni situazione. E se vuoi stare comodo, puoi attaccare il pratico sellino in dotazione.

In promozione, lo porti a casa a 654€ appena invece di 974,01€:mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “NNN1110IT”.

Roborock S7 Max Ultra

Un eccezionale sistema di pulizia dei pavimenti intelligente. Un robot aspirapolvere con potentissima forza aspirante, che si spinge fino a 5500Pa, ed è anche in grado di lavare il pavimento. La stazione base, non solo permette la ricarica rapida del robot, offre anche lo svuotamento automatico del serbatoio della polvere e la pulizia del sistema dopo il completamento di ogni sessione di lavoro. Eccellenti prestazioni e massimo controllo di tutto il suo funzionamento tramite applicazione per smartphone: puoi anche avviare una sessione di pulizia mentre non sei in casa, direttamente dallo smartphone.

In promozione, puoi portarlo a casa a 849€ invece di 1224,59€: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “NNN779568”.

Roborock S8

Roborock S8 è un portento delle pulizie. Con una forza aspirante da 6000Pa e la spazzola duo roller, ti permetterà di avere pavimenti sempre liberi da polvere, detriti e sporcizia senza dover faticare con la manutenzione. Infatti, proprio la spazzola doppia eviterà l’aggrovigliamento di peli e capelli. Eccellente autonomia energetica e ampio serbatoio di raccolta, adesso puoi prenderlo in promozione a 479€ invece di 703,41€ semplicemente completando al volo il tuo ordine, prima che le scorte finiscano.

BMAX B8 Pro: eccellente computer compatto

Un PC “mini” solo nel nome e nelle prestazioni: con 24GB di RAM DDR5 e 1TB di SSD MNVe, potrai ottenere il massimo del potente processore Intel Core i7-1255U. Un concentrato di potenze e tecnologia con il sistema operativo Windows 11 già a bordo. Completo nella connettività, è una macchina eccezionale.

Prendilo in promozione a 370€ invece di 431,43€: mettilo nel carrello e – prima di completare il tuo ordine – applica il codice “88XCM9G6”. Un’occasione imperdibile.

KTC H32S17: il monitor definitivo

Questo eccellente monitor curvo di KTC è super ampio e con una risoluzione QHD mozzafiato. Ben 32″ per giocare, lavorare o studiare ottenendo sempre il massimo delle prestazioni. Con un refresh rate di 165Hz, un tempo di risposta MPRT di appena 1ms e la piena compatibilità con tecnologia FreeSync e G-SYNC, potrai goderti delle sessioni di gaming spettacolari. Anche le lunghe ore di lavoro non saranno un problema per i tuoi occhi: la vista sarà ben protetta grazie alla modalità che garantisce ridotte emissioni di luce blu.

In promozione, questo pazzesco monitor lo prendi a 219€ invece di 392,97€: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “7TNUPI3L”.

