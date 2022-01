Il 2022 di PS4 e PS5 tra The Last of Us, Persona 6 e altre sorprese

Assorbiti dal chiacchiericcio che riguarda l'affare Xbox-Activision, c'è da pensare anche al presente e al futuro immediato per quanto concerne il mercato dei videogiochi. L'insider Nate The Hate, nell'ultimo episodio del suo podcast, ha tratteggiato un calendario di esclusive PS4 e PS5 per il 2022 decisamente molto interessante.

The Last of Us Remake, Persona 6 e God of War Ragnarok tra i giochi 2022 di PS4 e PS5?

Il leaker parte parlando del progetto di reboot della serie Twisted Metal: il gioco sarebbe in lavorazione in esclusiva per PlayStation 5 ed è sviluppato dal team di Firesprite. Il lancio tuttavia non è previsto per il 2022 e se ne parlerà minimo nel 2023, dato che si trova nelle fasi iniziali di lavorazione.

Per quanto riguarda Bluepoint Games, autore del remake di Demon's Souls, lo studio sarebbe al lavoro su un altro rifacimento e su un gioco originale: un progetto contenuto che avrebbe le dimensioni di Marvel's Spider-Man Miles Morales. Il remake pare invece sia quello di Bloodborne, ma non ci sono voci confermate in tal senso.

Parlando ancora di remake: la seconda parte di Final Fantasy 7 sarebbe già in lavorazione per PlayStation 5 con lancio pianificato nel 2023. Tutto dipenderà però dal destino di Final Fantasy 16, che ha comunque priorità: solo dopo che il nuovo capitolo della serie sarà disponibile si inizierà a parlare del secondo episodio del remake.

L'insider conferma l'esistenza del rifacimento del primo The Last of Us, cui lancio sarebbe previsto su PS5 entro la fine di quest'anno per allinearsi al debutto dell'omonima serie TV di HBO. Il remake dell'avventura post-apocalittica di Ellie e Joel sarebbe letteralmente il gioco di natale di Sony, dato che God of War Ragnarok potrebbe uscire a settembre. Nello stesso periodo dovrebbe arrivare anche l'atteso multiplayer di The Last of Us 2.

Infine, tra le esclusive PS4 e PS5 in lavorazione pare ci sia anche Persona 6: il gioco pare verrà annunciato da Atlus già quest'anno, ma non è chiaro se infine sarà lanciato proprio nel 2022 o se bisognerà aspettare.