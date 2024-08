IKEA: con i saldi estivi, sconti fino al 50% su centinaia di arredi

Ancora pochi giorni di tempo per approfittare dei saldi a tempo limitato IKEA: il famosissimo marchio svedese leader nel settore dell’arredamento propone centinaia di prodotti scontati fino al 50%, un’ottima occasione per chi vuole riarredare casa o vuole acquistare nuovi mobili per le proprie stanze.

Le offerte, a tempo limitato, saranno valide fino al 18 agosto 2024: ci sono strutture letto, coperte, scaffali, tavolini, lampade, divani, illuminazione, cornici, mobili di ogni misura e forma, cassettiere, tende e chi più ne ha più ne metta, anche fine serie. Per i soci IKEA Family o IKEA Business Network, oltre alle proposte a metà prezzo è disponibile anche un extra sconto del 20%.

I migliori affari IKEA fino al 50% di sconto

Tra le migliori offerte IKEA, segnaliamo la struttura letto imbottita (160×200 cm) SLATTUM a 99 euro invece di 129 euro, pari al 23% di sconto: si tratta di un prodotto fine serie, dunque è una delle ultime occasioni in cui è possibile acquistarlo. Interessante anche la lampada da terra a led BEKNIP a 59,95 euro invece di 79,95 euro (sconto del 25%) e l’ottimo divano a 3 posti BOLLSTANÄS a 399 euro invece di 449, ovvero l’11% di sconto.

Cambio armadio? C’è il guardaroba SUNDVIK a soli 199 euro (prezzo originale 249 euro, ovvero il 20% di sconto), mentre per il salotto è imperdibile il mobile TV BESTÅ BURS a 219 euro (invece di 299 euro), anche questo fine serie, da abbinare al tavolo VEDBO a 399 euro, sconto del 20% sul prezzo di listino di 499 euro.

I saldi estivi IKEA sono disponibili fino a domenica 18 luglio, sia online che nei punti vendita d’Italia: sarà possibile acquistare centinaia di prodotti, tutti scontati fino al 50%, e ottenere anche un extra sconto del 20% per chi è socio IKEA Family o IKEA Business Network. Inoltre, ogni venerdì, nel ristorante IKEA sarà disponibile una selezione di sei piatti, tutti scontati al 50%.