IFA 2021 segue MWC con un evento in presenza: la manifestazione si terrà dal 3 al 7 settembre.

Come MWC 2021 ha annunciato un evento parzialmente in presenza – sebbene molte grandi aziende non parteciperanno – , ora anche IFA 2021 ha deciso di fare lo stesso.

Gli organizzatori della fiera hanno annunciato in un post sul blog ufficiale che l’evento ritornerà in presenza, dopo aver ridimensionato drasticamente le cose l’anno scorso sulla scia del peggioramento della pandemia COVID-19.

Con il mondo sulla buona strada per uscire dalla pandemia, IFA Berlin si svolgerà come un vero e proprio evento reale dal 3 al 7 settembre 2021. Ci I marchi, produttori e rivenditori di tutti i settori industriali potranno esporre, fare rete e co-innovare dal vivo, a Berlino.

Sebbene gli organizzatori non abbiano ancora elaborato le precauzioni di sicurezza da applicare, hanno fatto riferimento all’intenzione di collaborare con i funzionari sanitari per “sviluppare strategie che garantiscano la sicurezza dei visitatori e degli espositori“.

IFA – solitamente il luogo in cui gli OEM annunciano alcuni dei loro top di gamma e accessori che arriveranno nella seconda metà dell’anno – ospiterà quest’anno per la prima volta la conferenza Tech Up for Women, che riunirà “le migliori dirigenti donne, ricercatrici ed esperte”. La fiera ospiterà inoltre una propria versione della Berlin Photo Week in concomitanza con l’evento cittadino.

Non è chiaro come (e perché) IFA abbia deciso di organizzare un evento completamente in presenza: sebbene gli organizzatori sicuramente non si aspettano di battere il record di presenze, ci aspettiamo una manifestazione che molto probabilmente entrerà nella storia.

