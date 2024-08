IDROPULSORE a 14€ col COUPON: di addio al filo interdentale!

Per alcune persone, usare il filo interdentale è davvero un inferno. Allora qual è il metodo per una pulizia orale profonda se non si riesce ad utilizzarlo? Beh, un idropulsore! E dimentica i prezzi folli: col coupon cliccabile su Amazon, potrai risparmiare il 50%, facendo tuo il modello di Tebikin per soli 14,99€!

Tutte le caratteristiche dell’idropulsore

Utilizzando un dispositivo come questo avrai innanzitutto un alito fresco duraturo, eliminando i batteri che causano il cattivo odore. Le tue gengive saranno più sane, riducendo l’infiammazione e il sanguinamento. I tuoi denti appariranno anche più bianchi, grazie all’eliminazione delle macchie superficiali e alla prevenzione della formazione del tartaro. Inoltre, grazie alle sue 5 modalità di getto regolabili, potrai facilmente scegliere l’intensità ideale anche per i tuoi denti sensibili.

Il serbatoio d’acqua è da ben 300 ml, consentendoti di effettuare una pulizia completa senza doverlo ricaricare frequentemente. Inoltre, grazie alla certificazione IPX7, è ovviamente impermeabile e resistente!

Come si può evincere dalle immagini, insieme all’idropulsore vi sono anche diversi ugelli intercambiabili, i quali raggiungono anche le zone più difficili da pulire, garantendo una pulizia profonda e completa. Il potente getto d’acqua rimuove efficacemente la placca, i residui di cibo e i batteri nascosti tra i denti e lungo la linea gengivale, dove lo spazzolino non arriva. Da non sottovalutare è l’azione massaggiante e delicata che effettua sulle gengive, contribuendo a migliorare la circolazione sanguigna e a prevenire gengiviti e parodontiti.

Non ti dimenticare che, per pagare questo idropulsore solo 14,99€, dovrai cliccare sul coupon Amazon!