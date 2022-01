Aggiornate il vostro iPhone: arriva iOS 15.2.1

Apple ha appena rilasciato silenziosamente nella giornata di ieri iOS 15.2.1 con diverse correzioni di bug per CarPlay e per l'app iMessage.

Cosa cambia con iOS 15.2.1?

Quasi un mese dopo aver lanciato iOS 15.2 al pubblico, Apple ha rilasciato oggi un nuovo aggiornamento per la correzione di bug per gli utenti iPhone. L'azienda sta ora distribuendo iOS 15.2.1 al pubblico. La mela afferma che l'update include correzioni per CarPlay e relative alla condivisione di foto tramite Messaggi.

Come si aggiorna l'iPhone?

Potete aggiornare il vostro iPhone a iOS 15.2.1 andando all'app Impostazioni, scegliendo Generali, quindi pigiando Aggiornamento software. Il numero di build per l'aggiornamento di oggi è 19C63. Ha una dimensione di circa 960 MB.

Le note di rilascio per l'aggiornamento di oggi sono elencate di seguito:

I messaggi potrebbero non caricare le foto inviate utilizzando un collegamento iCloud;

Le app CarPlay di terze parti potrebbero non rispondere all'input.

Apple sta anche implementando iPadOS 15.2.1 per gli utenti di iPad con una correzione per l'app Messaggi che, in precedenza, non riusciva ad inviare le foto inviate utilizzando un collegamento iCloud.

Il rilascio del mese scorso di iOS 15.2 è stato un importante update per gli utenti possessori di iDevice. L'aggiornamento includeva il supporto per il piano vocale di Apple Music, il rapporto sulla privacy dell'app in Impostazioni, le nuove funzionalità di sicurezza della comunicazione in Messaggi e altro ancora.

L'aggiornamento di oggi arriva anche mentre Apple continua a testare la versione beta di iOS 15.3 per sviluppatori e utenti beta pubblici.

Se notate altre novità in iOS 15.2.1, fatecelo sapere.