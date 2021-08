I widget MIUI simili a iOS potrebbero essere limitati a pochissimi dispositivi: ecco quali. Xiaomi sta attualmente testando nuovi widget per la sua skin UI in Cina; la fase di test durerà fino al 20 ottobre. Appare evidente che la nuova funzionalità impiegherà diversi mesi per raggiungere il canale stabile. In precedenza, è emerso un presunto elenco di dispositivi supportati.

MIUI 12.5 Enhanced Edition con widget interattivi

Secondo l'annuncio ufficiale, gli smartphone con build MIUI beta basate su Android 11 possono essere utilizzati per iscriversi al programma di test. Tuttavia, un presunto elenco di compatibilità mostra che soltanto alcuni flagship selezionati di fascia media e premium sono abilitati a ricevere i widget di nuova generazione. Ecco la presunta lista di device Xiaomi e Redmi:

Mi 11 Ultra;

Mi 11 Pro;

Mi 11 Youth Edition;

Mi 10 Pro;

Mi 10;

Mi 10s;

Mi 10 Ultra;

Mi 10 Youth Edition;

Mi CC9 Pro;

Redmi K40 Pro;

Redmi K40;

Redmi k40 Gaming Edition;

Redmi Note 10 Pro 5G;

Redmi Note 9 Pro 5G;

Redmi K30 Pro;

Redmi K30;

Redmi k30 Ultra;

Redmi K30 5G;

Redmi k30i 5G;

Redmi 10X Pro 5G;

Redmi 10X 5G.

È interessante notare che l'elenco non include i nuovi Mi Mix 4, Mi Pad 5 e Mi Pad 5 Pro. Tuttavia, riteniamo che questi tre prodotti dovrebbero comunque supportare i nuovi widget. Ad ogni modo, poiché non esiste una fonte credibile adeguata per questo elenco, vi consigliamo di prendere il tutto “con un pizzico di sale”.

Ultimo ma non meno importante, poiché la funzione dovrebbe arrivare ufficialmente fra un paio di mesi, c'è la possibilità che possa debuttare insieme alla MIUI 13; potrebbe venir abilitata tramite app di sistema come App Vault e MIUI Gallery.

