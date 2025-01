I voli per l'estate sono già in offerta: promo Ryanair a tempo limitato

Pensi già alle vacanze estive? Ryanair ha appena lanciato una promozione per chi vorrà trascorrere le proprie ferie al mare. Più precisamente, nel mare del Portogallo: prenotando entro fine mese, infatti, potrai acquistare un biglietto per i principali aeroporti portoghesi a pochi euro e risparmiare già sul tuo prossimo viaggio. Ma è attiva anche una promozione che ti permette di viaggiare verso altre mete estive a partire da soli 29,99 euro.

Lisbona, Porto, Faro e anche Madeira

La promo Ryanair è attiva fino al 31 gennaio, per viaggiare tra il 1° aprile e il 31 ottobre. Sono inclusi, quindi, i principali mesi estivi, quando la maggior parte delle persone possono sfruttare le ferie per partire.

Gli aeroporti di destinazione sono tutti quelli raggiunti da Ryanair in Portogallo. E quindi la capitale, Lisbona, ma anche Porto, Faro e perfino l’instagrammatissimo arcipelago di Madeira, raggiungibile solamente da Milano Malpensa.

I prezzi sono piuttosto economici: si parte, in media, da 19,99 euro per la sola andata, a seconda dell’aeroporto di partenza e dalla data scelta. In ogni caso, il risparmio è garantito, dal momento che rotte estive come il Portogallo tendono ad aumentare i prezzi man mano ci si avvicina alla bella stagione.

Non solo Portogallo: anche Italia ed Europa a pochi euro

La compagnia irlandese ha lanciato anche un’altra promozione estiva, non circoscritta al solo Portogallo, ma estesa a tutte le altre località di vacanza. Sia italiane (ad esempio Bari, Cagliari, Alghero, Catania, Napoli, Palermo), che europee (come Barcellona, Madrid, Malaga, Malta, Parigi, Tenerife, Atene, Marrakech, Corfù…).

Puoi approfittare delle offerte per l’estate, direzione Portogallo, Italia o Europa, lanciate da Ryanair fino al 31 gennaio. Il viaggio, invece, dovrà essere effettuato tra il 1° aprile e il 31 ottobre. Puoi prenotare il tuo biglietto online: sia per il Portogallo, che verso altre destinazioni europee.