I vecchi TWS di OPPO si aggiornano con tante novità

Gli auricolari OPPO Enco di vecchia generazione ricevono nuove funzionalità; di fatto, il colosso cinese ha appena annunciato il rilascio di nuovi update del firmware per più cuffie TWS. Le nuove build del software verranno inviate a quattro modelli, ovvero Enco X, Air, Play ed Free2 a partire dal prossimo 1 dicembre. Diamo un'occhiata alle nuove features che vengono introdotte.

Secondo un annuncio ufficiale pubblicato dall'account OPPO Smart Life Weibo, la funzione di controllo della fotocamera con doppio tocco di Enco Free2 e Free2i è ora disponibile per i modelli meno recenti. Gli auricolari che possono ricevere l'update sono Enco X, Air e Play.

La funzione in questione funziona solo su determinati smartphone con ColorOS. Inoltre, la versione del software dovrebbe essere almeno la ColorOS 11.3.

Inoltre, Enco X ottiene anche il potenziamento del suono personalizzato che abbiamo visto sui wearable della line-up Free2. Questa funzione è disponibile sia sulla ColorOS che sulle altre skin Android (Android 6.0 o versioni successive) e iOS. Gli utenti devono solo installare l'app HeyTap su telefoni non ColorOS per utilizzarla.

Infine, Enco Free2 ha ricevuto la capacità di doppia connessione direttamente dal nuovo Free2i. In poche parole, gli utenti potranno ora passare senza problemi tra due device associati; funziona su tutti i gadget, indipendentemente dalla piattaforma e dalla categoria di prodotto.

Per provare le opzioni sopra menzionate, gli utenti dovranno aggiornare i propri auricolari OPPO all'ultima versione del firmware che verrà resa disponibile a partire dal 1 dicembre. Come si aggiornano le cuffie? Semplicissimo: basta usare l'applicazione HeyTap. Non temete; le caratteristiche in questione sopra citate dovrebbero essere disponibili anche nei mercati internazionali nei prossimi giorni. Vi terremo aggiornati.

A proposito: le cuffie Enco X si trovano ad un prezzo speciale in occasione degli sconti pazzi del Black Friday; stiamo parlando di soli 97,99€ al posto di 179,99€. Lo sconto è molto alto, perciò vi invitiamo a sbrigarvi ad effettuare il vostro acquisto prima che finisca la promo.