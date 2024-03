I vantaggi di investire in Bitcoin e criptovalute con Coinbase

Nel corso delle ultime settimane il settore delle criptovalute ha visto crescere a dismisura l’interesse nei suoi confronti da parte di molte persone. Il merito è da attribuire in gran parte a Bitcoin, che record dopo record ha riacceso i riflettori sull’intero mercato crypto. Ora in tanti stanno valutando di investire in questo settore, ma non sanno bene quale piattaforma scegliere.

A proposito di ciò, segnaliamo la presenza anche qui in Italia di Coinbase, il più grande exchange di criptovalute quotato in borsa. Ecco quali sono i vantaggi nell’investire in Bitcoin e altri asset digitali con Coinbase.

Affidabilità, trasparenza, oltre 200 asset: i vantaggi di Coinbase

Il fatto che Coinbase sia la più grande società di criptovalute quotata in borsa rappresenta un vantaggio significativo sul fronte della fiducia, dovendo operare con maggiore trasparenza finanziaria e rendere disponibili i bilanci ogni trimestre.

Un altro motivo per cui milioni di persone in tutto il mondo hanno riposto la propria fiducia su Coinbase è l’utilizzo di uno dei programmi di gestione del rischio più sicuri e complessi per la protezione degli asset dei clienti.

È importante poi sottolineare la possibilità di investire in più di 200 asset digitali. E al di là di questo, è altrettanto importante ricordare che il possesso della stable coin USDC consente agli utenti registrati su Coinbase di ottenere una ricompensa.

Puoi registrare un account gratuito su Coinbase tramite questa pagina. Una volta completata la registrazione di un nuovo account, effettua un primo deposito in euro per iniziare a investire nel settore crypto.