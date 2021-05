I televisori OnePlus stanno finalmente per arrivare anche da noi in Europa, anche se non abbiamo ancora piani per quanto riguarda la distribuzione di un telefono pieghevole.

OnePlus TV: finalmente in vendita anche qui

Nel 2019, OnePlus ha fatto il suo ingresso nel mercato delle smart TV con i modelli Q1 e Q1 Pro. La compagnia ha continuato ad annunciare più prodotti che si sono rivelati più convenienti rispetto ai device premium lanciati nell'autunno di due anni or sono. Il fatto è che nessuno di questi televisori è ufficialmente venduto al di fuori dell'India, ma le cose potrebbero cambiare molto presto, a quanto pare.

Il CEO di OnePlus, Pete Lau, avrebbe rivelato alla stampa che intende portare i suoi televisori in Europa nel prossimo futuro. Di fatto, entrerà in netta contrapposizione con Xiaomi, un altro produttore di telefoni cinese che vende i suoi smart TV in Europa da anni. Sfortunatamente, non ci sono informazioni su quando i modelli saranno lanciati in Europa.

Quando OnePlus lancerà i suoi terminali in Europa, molto probabilmente verranno importati, il che farà sì che i prezzi di vendita siano più elevati di quelli visti nel mercato locale indiano, luogo dove vengono prodotti i televisori.

Nelle notizie correlate, Pete Lau ha anche rivelato che la società non ha ancora in programma un dispositivo pieghevole. Il massimo dirigente ritiene che ci sia ancora uno sviluppo significativo che deve essere fatto soprattutto per quanto concerne l'adattamento del software ai pannelli foldable. Ciò non dovrebbe sorprendere in quanto la compagnia di Pete Lau è nota per non essere una delle aziende più rivoluzionarie del settore, anzi. Solitamente il costruttore tende a migliorare le tecnologie ma non a portare features tecnologiche di rilievo come fa la rivale Xiaomi o la controparte OPPO.

