OnePlus sta per lanciare una webcam per le sue smart TV in India: questo è quanto rivelato da un recente rapporto emerso in rete in queste ore. Sappiamo di fatto, che il brand cinese è entrato nel mercato delle smart TV nella seconda metà del 2019. Anche dopo oltre un anno, i televisori del marchio sono ancora un’esclusiva pre il mercato indiano. Attualmente, l’azienda vende un totale di cinque modelli di TV in diversi segmenti di prezzo, ma non vende accessori per loro. Per fortuna, le cose cambieranno presto; il lancio di una webcam assicurerà a questo genere di prodotti di diventare ancora più smart ed innovativi.

OnePlus: le TV diventano sempre più smart

Secondo un report redatto di MySmartPrice in collaborazione con l’utente di Twitter Yogesh, OnePlus lancerà presto una webcam per le sue smart TV. Si dice che questo prodotto abbia superato la fase iniziale prototipale.

Secondo il rapporto, la prossima webcam di OnePlus per televisori intelligenti sarà di tipo plug & play e avrà anche un otturatore. Praticamente, per funzionare avrà bisogno soltanto di essere attaccata alla TV; that’s it. Questa implementazione ci ricorda i televisori della serie TCL P725 lanciati di recente in India, anch’essi dotati di un tipo simile di fotocamera.

Sfortunatamente, non si sa nient’altro su questa webcam OnePlus TV tranne il fatto che non sarà compatibile con il modello di TV più economico del marchio: OnePlus TV 32Y1. Ciò significa che questo accessorio funzionerà solo con i seguenti prodotti: OnePlus TV 43Y1, OnePlus TV 55U1, OnePlus TV Q1 e OnePlus TV Q1 Pro.

Cosa ne pensate di questa webcam OnePlus per le sue smart TV? Quanto pensate che costerà? Noi speriamo che l’azienda possa commercializzare questa categoria di prodotti anche per il mercato internazionale. Dopo quasi due anni… noi ci crediamo ancora.

