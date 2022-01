I telefoni Xiaomi non hanno strumenti di censura nascosti

Nel settembre 2021, la Lituania ha accusato Xiaomi di vendere i propri smartphone con presunti codici che avrebbero consentito all'azienda di censurare determinati termini. Da allora il marchio ha negato questa accusa e ora un'altra agenzia ha sostenuto la sua affermazione.

Cosa sta succedendo con i telefoni Xiaomi?

Per chi non lo sapesse, in precedenza avevamo riferito che il colosso tecnologico cinese stesse affrontando di verse accuse nel paese, con il governo che chiedeva agli utenti di buttare via i propri smartphone dai marchi cinesi. Apparentemente, i telefoni di Xiaomi potrebbero rilevare determinati termini e censurarli. Per contestare ciò, la società aveva persino assunto un esperto di sicurezza informatica di terze parti.

E ora anche un gruppo di sorveglianza IT tedesco ha avviato le proprie indagini sulla questione. Questo gruppo non ha trovato prove che Xiaomi abbia aggiunto strumenti di censura ai suoi device. Ha aggiunto che “Di conseguenza, [non siamo stati] in grado di identificare eventuali anomalie che richiedessero ulteriori indagini o altre misure“.

In altre parole, è chiaro che non ci sono prove a sostegno delle accuse del governo lituano.

È stato affermato che l'uso di termini come “Tibet libero“, “lunga vita all'indipendenza di Taiwan” e “movimento per la democrazia” erano termini sensibili per alcuni cittadini cinesi e si diceva che il brand asiatico avesse aggiunto un software per identificarli e censurarli. Resta da vedere come risponderà la Lituania a questa relazione. Ma è ancora una vittoria per il marchio di smartphone che ha ricevuto un successo nella regione. Sfortunatamente, neanche Xiaomi ha risposto a questa notizia, ma restate connessi per ulteriori aggiornamenti.