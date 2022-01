È il momento perfetto per acquistare Xiaomi 11T Pro

Le specifiche chiave e le varianti di archiviazione dello smartphone Xiaomi 11T Pro sono state avvistate in rete prima del suo imminente lancio (al momento solo in India). Il produttore cinese di smartphone si prepara a portare il suo nuovo midrange di fascia alta nel mercato locale indiano. Il device dovrebbe essere presentato il 19 gennaio ad un prezzo inferiore a INR 50.000 (meno di 590€). Purtroppo, i dettagli in merito sono molto pochi.

Xiaomi 11T Pro Hyperphone: una bestia di smartphone dal prezzo basso

Tuttavia, se si prendono in considerazione le specifiche del nuovo Xiaomi 11T Pro, sappiamo che dovrebbe avere un prezzo compreso fra i 500 e i 600€. Prima del debutto, alcune fonti online hanno confermato a MySmartPrice alcune informazioni essenziali sulla variante Xiaomi 11T Pro indiana.

Il prodoto sarà disponibile in tre varianti di memoria e archiviazione:

8 GB di RAM + 128 GB di memoria;

8 GB di RAM + 256 GB di storage;

12 GB di RAM + 256 GB di memoria.

A parte questo, il rapporto suggerisce che il nuovo telefono Xiaomi potrebbe essere dotato di una configurazione di altoparlanti stereo realizzata da Harman Kardon. Queste specifiche sono simili alla versione nostrana di Xiaomi 11T Pro, che è diventata ufficiale nel settembre 2021 e che è già disponibile per l'acquisto ad un prezzo STRAORDINARIO su Amazon: solo 649€ (tasse comprese e spese di spedizione gratuite, con consegna celere in un giorno).

Il pannello frontale sfoggia un display AMOLED a 10 bit che offre una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Inoltre, il telefono contiene un SoC Qualcomm Snapdragon 888 5G sotto il cofano. Supporta la ricarica rapida HyperCharge da 120 W che impiega solo 17 minuti per caricare completamente la batteria.

Nel comparto fotografico, il device vede la presenza di tre fotocamere posteriori, con main camera da 108 MP. Dulcis in fundo, Xiaomi 11T Pro è dotato di una miriade di opzioni di connettività come GPS, NFC, Bluetooth, WiFi 6 a 2,4 GHz/5 GHz, Dual-Sim, 4G e 5G. Lo scanner di impronte digitali è disponibile sul frame laterale del telefono. Ha anche una funzione di sblocco facciale AI per una protezione aggiuntiva. Il telefono arriva con Android 11 e MIUI 12.5.

Perché preferirlo allo Xiaomi 12?

Semplice: questo è un top di gamma in tutto e per tutto ma che ha un costo molto basso. Il nuovo modello arriverà da noi fra un paio di mesi e avrà un cartellino di vendita elevatissimo. Se avete fretta e volete un prodotto di qualità, questo è il device da comprare immediatamente.