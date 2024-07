I Sony Playstation Pulse Explore sono in offerta ad un ottimo prezzo

Le PlayStation 5 Pulse Explore Wireless, attualmente in offerta su Amazon a 153,90€ rispetto al prezzo medio di 175,99€, sono una scelta eccellente per i giocatori che cercano auricolari di alta qualità progettati specificamente per l’uso con la PS5.

Questi auricolari si distinguono per l’inclusione di driver planari magnetici, una tecnologia rara nei dispositivi di questo tipo, che offre una qualità audio eccezionale con bassi profondi e dettagliati e un suono chiaro e preciso. La connessione tramite PlayStation Link garantisce una bassa latenza e un audio lossless, ideale per il gaming. Inoltre, sono compatibili con il PlayStation Portal, permettendo una connettività diretta e senza interruzioni​.

La durata della batteria offre fino a circa cinque ore di utilizzo continuo, ma basta inserirle nella confezione di ricarica per averne altre 10. Con appena 10 minuti di ricarica ottieni subito 1,5 ore di autonomia extra.

Dal punto di vista del comfort, le Pulse Explore sono progettate per adattarsi bene all’orecchio. Non farti scappare questa offerta: potenzia le tue sessioni di gaming con questo paio di auricolari premium ufficiali della Sony! Hai ancora pochissimo tempo per acquistarli in forte sconto: agisci subito per non perdere questa super-offerta!