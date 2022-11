I prossimi top di gamma di Xiaomi avranno un nome tutto nuovo

E se invece della serie Xiaomi 13 arrivasse la gamma Xiaomi 14? Sì, avete letto bene. I rumors che abbiamo visto in questi mesi potrebbero essere stati tutti sbagliati. Le nuove ammiraglie del colosso cinese infatti, potrebbero avere un nuovo moniker. A dirlo è un report appena trapelato sul web che fa luce sulla questione.

Come tutti sappiamo, l’OEM cinese numero uno al mondo annuncerà i dispositivi di punta a breve e questi disporranno del nuovo processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Finora avevamo letto che i device si sarebbero chiamati “Xiaomi 13 e 13 Pro” ma ora, grazie a Weibo, scopriamo che questi dispositivi si chiameranno Xiaomi 14 e 14 Pro.

Xiaomi 14: cosa sappiamo dei nuovi flagship?

Unitamente a questa informazione, è trapelata la scatola di un cartone contenente al suo interno le confezioni di vendite dei nuovi device. Leggiamo infatti qui sopra il nome “Xiaomi 14” e non più quello che abbiamo letto per mesi. Fra le altre cose, è emersa un’altra immagine proveniente da Weibo che specifica quali saranno le caratteristiche del device. Anche qui viene menzionato il suddetto dispositivo con il suo numero di modello “2211133C“.

Dalla foto vediamo anche che il dispositivo esegue Android 13 con la skin MIUI 14 aggiornata alla versione 14.0.2.0 con le patch di sicurezza aggiornate ad ottobre. Il SoC in questione è lo Snapdragon 8 Gen 2 con 12 GB di RAM.

Non sappiamo se queste fotografie siano davvero autentiche, pertanto vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale” e a restare connessi con noi per non perdere le ultime novità in merito. I flagship dell’OEM cinese stanno arrivando comunque, ma non sappiamo se giungeranno a dicembre (come suggerisce qualcuno) o a gennaio, come affermano altri insider. Saranno due prodotti da 6,2 e 6,67 pollici e saranno differenti fra loro. Uno avrà lo schermo flat con frame squadrato e l’altro invece, bordi curvi e estetica ripresa dall’ammiraglia dello scorso anno.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che Xiaomi 12T è in super sconto su Amazon a soli 499,90€ al posto di 599,90€ e le spese di spedizione sono gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.