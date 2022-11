Xiaomi 13 e 13 Pro non arriveranno nel 2022, secondo un insider

Brutte notizie: sembra che l’OEM cinese numero uno al mondo abbia posticipato la data di debutto dei suoi flagship al 2023. Poche ore fa vi avevamo riportato un’indiscrezione nella quale emergeva la presunta data di lancio di Xiaomi 13 e 13 Pro. Adesso, grazie all’insider Mukul Sharma scopriamo che questi non li vedremo fino al prossimo anno, contrariamente alle aspettative.

Da tempo parliamo delle due ammiraglie di casa Xiaomi; si diceva che sarebbero arrivate in Cina nel mese di novembre, oggi avevamo letto un rumor che prevedeva una presentazione per il 1° dicembre e adesso, grazie a Mukul Sharma, leggiamo che in realtà potrebbero arrivare nei primi giorni del prossimo anno.

[Exclusive] The internal testing of the Xiaomi 13 and the Xiaomi 13 Pro devices has started in various Asian countries. Likely to launch in early 2023. The BIS listing suggests that the Indian launch is also imminent.#Xiaomi #Xiaomi13 #Xiaomi13Pro — Mukul Sharma (@stufflistings) November 17, 2022

I flagship avranno ancora una configurazione con tre sensori sulla back cover e un foro centrale sul pannello anteriore. Poco fa abbiamo letto anche che sono da poco entrati nella fase finale di test in Asia ma apprendiamo che debutteranno non prima dell’inizio del 2023.

Xiaomi 13 e 13 Pro arriveranno a gennaio?

Il leakster ha detto che i test interni del duo di device premium sono già iniziati da tempo in molti paesi dell’Asia. L’informatore poi ha detto che entrambi saranno svelati nel continente nei primi giorni del prossimo anno. Sono anche stati avvistati sul portale BIS per la certificazione dei device e questo ci ha fatto presumere una presentazione dietro l’angolo, anche se così non è, in realtà.

Come riportato in più occasioni, dai render CAD abbiamo scoperto che Xiaomi 13 e 13 Pro avranno ancora la selfiecam (da 32 Mpx, secondo i leaks) posta al centro del display e una serie di sensori sulla back cover incastonati in un modulo quadrato. Ci sarà ancora la partnership con Leica e il modello Pro potrebbe vantare il sensore Sony IMX989 da 1 pollice e avente risoluzione di 50 Megapixel. Il processore di bordo dovrebbe essere lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm.

Parliamo ora di dimensioni:

Il modello basico misurerà 152,8 x 71,5 con 8,3 mm di spessore e loro schermo sarà da 6,2″;

Xiaomi 13 Pro invece, avrà dimensioni di 163 x 74,6 con 8,8 mm e disporrà di un display da 6,65 pollici.

