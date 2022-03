I prodotti di Apple sono perfetti per gli smart workers

Tre anni or sono, l'OEM di Cupertino ha iniziato a condividere su YouTube una serie di cortometraggi simpatici dal titolo “Apple at Work“, in cui mostrava i diversi utilizzi dei prodotti presenti in listino. Nel 2020, complice la pandemia da Coronavirus, ha suggerito un utilizzo differente dei device in ottica di “tele-lavoro” e studio da remoto.

Adesso però, la società di Tim Cook ha pubblicato un altro video in cui mostra le versatilità di iPhone, iPad, AirPods e Mac. Il nuovo corto si chiama “Escape from the Office” ed è visibile di seguito.

Apple: analizziamo insieme lo short movie

In primis, si nota che un gruppo di persone vuole licenziarsi per fondere una propria azienda. Il team “The Underdogs” (questo il nome) ha intenzioine di lavorare ad un particolare tipo di borsa ecosostenibile di ultima generazione, capace di fondere al meglio il rispetto per l'ambiente e gli animali con la moda.

Si possono vedere tante funzionalità premium dei gagdet di Apple: si spazia dall'uso dell'AR alle chiamate FaceTime di grppo, senza dimenticare la condivisione immediata tramite AirDrop e l'archiviazione dei file in rete con iCloud aziendale.

Ci sono simpatici riferimenti al popolare TV show “Ted Lasso” presente su Apple TV+. Al fine del film, i dipendenti riescono a creare l'oggetto dei loro sogni. Si chiama BetterBag e la storia si conclude con i ragazzi che mostrano il progetto all'ex capo.

Questa simpatica vicenda mette in luce solo alcune delle features più interessanti di iPhone, iPad e Mac, ma ce ne potrebbero essere molte altre, a seconda degli scopi che uno ne deve fare.

Personalmente, amo la comodità di AirDrop e la versatilità dell'ecosistema Apple per la gestione dei contatti, delle note, delle app, ma apprezzo la produttività di iPad Air e la grande autonomia di iPhone 13. Anche le AirPods sono un alleato prezioso per il mio lavoro e per la vita personale.