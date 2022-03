Come avere Apple TV+ gratis 6 mesi su PS5 e PS4

Se siete appassionati di cinema e serie TV e possedete una PS5 o una PS4 arriva per voi una promozione super interessante: da adesso è possibile riscattare un abbonamento gratuito ad Apple TV+ della durata massima di sei mesi. Un tempo lunghissimo per provare in prima persona i contenuti originali Apple, come Ted Lasso, See, Foundation e The Morning Show.

Nel dettaglio, su PS4 è possibile ricevere ben tre mesi di abbonamento, che diventano il doppio nel caso riscattiate l'offerta su PS5. Al termine della prova gratuita, l'iscrizione si rinnoverà automaticamente al prezzo di 4,99 euro al mese, a meno che non la cancelliate in anticipo.

Come riscattare tre mesi gratis di Apple TV+ su PS4

Cominciamo dalla “vecchia” PS4. L'offerta è disponibile per il riscatto fino al prossimo 22 luglio e permette, come detto, di accedere a tutti i contenuti originali di Apple TV+, incluse serie TV di gran successo come Ted Lasso e Foundation. La promozione è riservata ai nuovi abbonati al servizio, quindi se possedete già una sottoscrizione non potrete riscattarla.

In caso contrario, potete procedere dunque come segue:

Dalla schermata principale della PS4, aprite la scheda “TV e Video” e selezionate l'app “Apple TV+“ Se non è ancora installata, scaricatela e seguite le iscrizioni Accedete con l'account Apple se ne possedete uno (va bene anche quello che utilizzate per iPhone, iPad o Mac per intenderci) o createne uno per l'occasione Siete pronti a godervi i tre mesi di abbonamento gratuito!

Naturalmente, potrete sfruttare la stessa iscrizione per guardare Apple TV+ sulle molte Smart TV compatibili e con i dispositivi che supportano il servizio on demand. Non sarete obbligati a usufruirne, dunque, soltanto su PS4.

Come riscattare sei mesi gratis di Apple TV+ su PS5

Passiamo dunque alla console next-gen di Sony. Se possedete una PlayStation 5, e già siete fortunati in tal senso, potete riscattare una prova gratuita di ben sei mesi. Anche qui valgono le regole enunciate per PS4: l'offerta è disponibile fino al 22 luglio 2022 ed è riservata esclusivamente ai nuovi abbonati al servizio.

Ecco dunque come procedere su PS5:

Dalla schermata principale di PS5, aprite la sezione “Contenuti Multimediali” e cliccate sull'icona Apple TV+ Scaricate l'applicazione se non l'avevate già fatto e procedete con l'installazione Accedete con il vostro ID Apple (ripetiamo, vale quello che utilizzate eventualmente su iPhone, iPad o Mac) o createne uno nuovo se non lo possedete Siete pronti a godervi i vostri sei mesi gratuiti di Apple TV!

Stesso discorso: non sarete obbligati a sfruttare l'abbonamento soltanto su PS5, ma potrete farlo anche tramite l'app ufficiale di Apple TV su uno dei numerosi smart TV compatibili e i diversi dispositivi che supportano il dispositivo.

Non possiamo che augurarvi buona visione!