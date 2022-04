I prodotti Apple sono sempre più "green"

Ieri 22 aprile 2022 è stata la “Giornata della Terra” e Apple celebra questa ricorrenza con una serie di inziative; abbiamo già parlato della donazione che avviene mediante Apple Pay ad un’ente benefico che si occupa di salvaguardare l’ambiente; oggi vi riportiamo invece, ciò che l’azienda ha scritto sul suo sito web.

La compagnia ha infatti celebrato i suoi progressi nel mondo dell’ecosostenibilità e ha mostrato come ha reso, nel corso degli anni, i suoi device… sempre più “green“. L’OEM di Cupertino tiene molto a questa tematica e non perde occasione per mostrare i propri progressi in questo senso.

Apple celebra la giornata della Terra

Facciamo un passo indietro: la società ha detto che avrebbe donato un dollaro all’ente World Wildlife Fund (WWF) per ogni operazione effettuata con Apple Pay dal 14 aprile ad oggi. Ora però la compagnia fa un passo ulteriore e spiega quali sono i punti focali per quest’anno: The Great Global Cleanup, moda sostenibile e molto altro. Ecco cosa scrive l’azienda a riguardo:

The Great Global Cleanup è una campagna mondiale per rimuovere miliardi di rifiuti da quartieri, spiagge, fiumi, laghi, sentieri e parchi, riducendo i rifiuti e l’inquinamento da plastica, migliorando gli habitat e prevenendo danni alla fauna selvatica e agli esseri umani. L’industria della moda è responsabile di oltre l’8% delle emissioni totali di gas serra. La moda sostenibile si riferisce a una filiera di abbigliamento ecologicamente e socialmente responsabile. Ora c’è l’opportunità di spostare l’industria e i consumatori dal modello della moda veloce e verso pratiche sostenibili nell’approvvigionamento, nella produzione, nella distribuzione, nel marketing e nel consumo. Un minimo di $ 1 può piantare un albero. Sede di circa l’80% della biodiversità mondiale, le foreste sono collettivamente il secondo più grande deposito di carbonio dopo gli oceani, assorbendo quantità significative di gas serra. Migliorano anche la biodiversità, proteggendo al contempo i corsi d’acqua, migliorando la nutrizione del suolo e fornendo ammortizzatori dai disastri naturali. Unisciti a noi nella lotta per l’alfabetizzazione climatica. È giunto il momento di creare una generazione di cittadini, lavoratori, studenti e leader pronti per il cambiamento climatico. Abbiamo bisogno della comprensione pubblica di come fermare i cambiamenti climatici e i danni ambientali.

Voi avete contribuito alla causa in qualche modo?