I problemi di Apple nei Paesi Bassi continuano a peggiorare

Il problema dell'App Store di Apple nei Paesi Bassi continua a peggiorare. Proprio pochi giorni fa vi avevamo riferito che il colosso di Cupertino era stato multato di $ 5,6 milioni per non aver rispettato una nuova normativa nei Paesi Bassi che costringe le aziende tecnologiche a consentire alle app di dating di offrire metodi di pagamento alternativi. Ora un altro gruppo olandese si è unito alla lotta contro il gigante statunitense, sostenendo che la mela addebita commissioni elevate agli sviluppatori.

Apple contro i Paesi Bassi: cosa sta succedendo?

La Dutch App Stores Claim Foundation, presieduta dal giornalista e imprenditore Alexander Klopping, sostiene che sia Apple che Google addebitano agli sviluppatori commissioni eccessive. Secondo la fondazione, i consumatori olandesi hanno già pagato più di 1 miliardo di euro in più per le app.

I due colossi americani addebitano una commissione del 30% per ogni vendita effettuata tramite App Store e Google Play. La commissione viene ridotta al 15% dopo un anno per gli abbonamenti ricorrenti, ma gli sviluppatori non sono ancora soddisfatti di quanto devono pagare alle due realtà. La situazione di Apple è ancora più complicata poiché gli sviluppatori non sono autorizzati a distribuire app al di fuori dell'App Store su iOS.

La fondazione di Klopping vede queste tasse e restrizioni come un abuso di potere da parte di entrambe le società. Questo è il motivo per cui il giornalista sostiene che questi OEM statunitensi dovrebbero rimborsare i pagamenti in eccesso e ripensare alla percentuale di commissione addebitata ai programmatori. Il gruppo chiede ai residenti olandesi di firmare una petizione per chiedere la restituzione dei loro soldi.

“Gli utenti olandesi hanno subito danni che possono ammontare fino a un miliardo di euro. Ora reclameremo i soldi pagati in eccesso attraverso azioni collettive. Insieme faremo in modo che Apple e Google giochino in modo equo d'ora in poi. Sei d'accordo e lo fai se vuoi indietro i soldi pagati in eccesso, iscriviti ora.”

Non è chiaro se il gruppo riuscirà nel suo tentativo, ma la Dutch App Stores Claim Foundation afferma che proverà a negoziare con Apple e Google prima di intraprendere qualsiasi azione legale.

Non di meno, Tim Cook ha ancora altri problemi da risolvere nei Paesi Bassi, poiché l'Autorità olandese per i consumatori multerà Apple per un totale di 50 milioni di euro fino a quando l'azienda non accetterà di consentire metodi di pagamento alternativi per le app di dating senza imporre un “numero considerevole di condizioni.”