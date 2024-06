I nuovi Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 si mostrano in un leak

A meno di due settimane da Unpacked, evento in cui Samsung presenterà i suoi ultimi prodotti al mondo confermato per il prossimo 10 luglio, spunta un leak che mostra con largo anticipo il design dei Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, punte di diamante della presentazione. I render, in alta qualità, sono stati pubblicati dal noto leaker evleaks tramite X, lasciando ben poco spazio all’immaginazione degli utenti. Naturalmente, trattandosi di leak, si tratta sempre di informazioni da prendere con le pinze e potrebbero non corrispondere al vero.

Ecco Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6

Il prossimo smartphone pieghevole a libro di Samsung è proprio come ce lo aspettavamo: grande, sottile e squadrato. Molto più del predecessore. I tre sensori fotografici sul retro sono accerchiati da anelli, come avevano suggerito diversi leak precedenti, e il display è circondato da cornici simmetrice e piuttosto sottili, nonché da angoli parecchio squadrati. Tutto sommato, per il Galaxy Z Fold 6, un bel cambiamento estetico rispetto ai modelli precedenti. Due i colori mostrati: blu navy e argento, ma non è chiaro se ce ne saranno altri.

Immagini

Dando un’occhiata ai render di Galaxy Z Flip 6, si ha come una sensazione di déjà-vu. E non per i leak che sono circolati nei mesi scorsi, bensì per la sorprendente somiglianza con il suo predecessore, lo Z Flip 5. A prima vista, i due dispositivi a conchiglia di Samsung potrebbero sembrare lo stesso telefono. Nonostante ciò, qualche dettaglio e miglioramento estetico c’è: Galaxy Z Flip 6 presenta una linea particolarmente sottile, considerando il vociferato aumento della capacità della batteria di ben 400 mAh rispetto al modello precedente. Anche in questo caso sono due le colorazioni mostrate: blu e argento.