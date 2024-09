I nuovi Apple AirPods sono ufficiali: dettagli, prezzo e disponibilità

Apple ha presentato ufficialmente anche i nuovi AirPods. I celeberrimi auricolari della mela morsicata sono stati rinnovati e migliorati. Ecco tutti i dettagli, il prezzo e l’uscita ufficiale in commercio.

AirPods 4

I nuovi AirPods 4 sono migliorati nel design per garantire il massimo del comfort. A bordo, una nuova architettura acustica e il chip H2. Non manca l’Audio Spaziale. Finalmente, si potrà interagire con Siri con la testa: si potrà annuire o scuotere la testa per dire “si” o “no”. Presente una nuova soppressione dei rumori in background e la porta USB C per la ricarica veloce. Rinnovato il case di ricarica, che è molto più piccolo.

Un secondo modello, sempre di AirPods 4, prevede la tanto attesa cancellazione attiva del rumore e anche la modalità “Trasparenza” per percepire l’ambiente circosta. Non manca l’audio Adattivo, che gestisce in automatico le modalità e c’è persino la modalità “Conversazione”, che abbasserà automaticamente il volume quando si parla con qualcuno dal vivo. Per finire, questo modello supporta anche la ricarica wireless.

Il prezzo negli Stati Uniti parte da 129$, restiamo in attesa di conoscere prezzi e disponibilità europei.

AirPods Pro: nuove feature

Nuove funzionalità in arrivo per gli AirPods Pro di seconda generazione. Fra loro, la protezione avanzata dell’udito, con una soppressione del rumore che aumenta in situazioni pericolose per l’udito, come un concerto. La seconda riguarda la possibilità di eseguire dei test di controllo dell’audio in autonomia, tramite gli auricolari e l’app Salute di iPhone.

Articolo in aggiornamento…