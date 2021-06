Abbiamo appena pubblicato un nuovo video in cui vi segnaliamo i migliori smartphone in SUPER sconto su Amazon in questi giorni di “Prime Day“. Ce ne sono davvero tanti e scegliere i migliori non è stato affatto semplice. Tuttavia, ci sentiamo di dare un'occhiata al video appena caricato su YouTube perché fra oggi e domani si faranno affari incredibili. Siete pronti?

Smartphone per tutte le tasche e per tutti i gusti

Noi ne abbiamo selezionati ben 12: ci sono prodotti 5G, flagship, budget phone per chi vuole risparmiare, mediogamma premium dotati di funzionalità fotografiche incredibili, ma ora bando alle ciance. Per tutte le informazioni complete, vi consigliamo di vedere il video che abbiamo appositamente realizzato. Se voleste acquistare uno dei telefoni invece, questi sono i link:

Nokia 3.4 da 179,99€ a 99,99€ ;

a ; OnePlus Nord N100 da 199€ a 99,99€ ;

da 199€ a ; POCO M3 Pro 5G da 199€ a 150€ ;

da 199€ a ; Samsung Galaxy A32 4G da 279,99€ a 199,99€ ;

4G da 279,99€ a ; Xiaomi Redmi Note 10 Pro da 299€ a 249,99€ ;

da 299€ a ; OnePlus Nord 5G da 399 a 294,14€ ;

da 399 a ; Samsung Galaxy S20 FE 5G da 769€ a 499€ ;

da 769€ a ; OnePlus 8 Pro da 919€ a 699€ ;

da 919€ a ; Xiaomi Mi 11 5G da 799,99€ a 649,99€ ;

da 799,99€ a ; iPhone 12 Mini 128 GB da 889€ a 719€ ;

da 889€ a ; iPhone 12 128 GB da 989€ a 789€ ;

da 989€ a ; Samsung Galaxy S21+ 5G con caricatore da 1079€ a 789€.

Voi quale dispositivo acquisterete? Come vedete, ce ne sono davvero tanti, tutti diversi fra loro e con un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Quest'anno gli sconti sono molto forti. Il vostro nuovo telefono è fra questi? Fateci sapere quale prenderete nella sezione “commenti” di YouTube. Vi ricordiamo inoltre, che abbiamo un canale Telegram dove postiamo regolarmente, tutti i giorni, le migliori offerte presenti su Amazon e non solo: prodotti di tecnologia a prezzi bassissimi o sconti pazzi sapientemente individuati dal nostro staff. Il link è questo; vi aspettiamo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone