Lo so che queste cose ti incuriosiscono un sacco ed è per questo che oggi ti lascio a bocca aperta, mostrandoti 5 affari d'oro che – no – non troverai durante l'Amazon Prime Day. Sai perché? Sono chicche nascoste, quelle dove clicchi solo se sai come come trovarle. Con i vari codici sconto che ho raccattato, porti a casa – sempre a meno di 15€ – prodotti che nemmeno pensavi. Fidati di me!

Amazon Prime Day: gli sconti nascosti li trovi adesso

Sei pronto, sento il tuo entusiasmo da vero risparmiatore professionista. Sei il tipo che, dopo anni, non prende il primo “sconticino” che passa per l'Amazon Prime Day. Hai già fatto la tua lista desideri e sai cosa monitorare. Bene, io sono identica a te quando si tratta di shopping soddisfacente a basso costo.

Ecco perché ormai negli anni sono diventata un segugio, fiuto le occasioni da lontano e scarto le offerte banali. Quella che ti regalo oggi è un piccolo assaggio degli affari che puoi fare adesso, subito, e non durante l'Amazon Prime Day. Pronto?

Auricolari Lenovo in sconto del 60%

Design semi in ear, super compatti, perfetti per ascoltare la musica abbinati in Bluetooth a smartphone, tablet, PC e altri dispositivi compatibili.

Grazie al case di ricarica hanno anche un'ottima autonomia energetica e non mancano i controlli touch. L'ultima volta che ho trovato il codice, li ho comprati anche io: non sono auricolari top di gamma, ma è un prodotto Lenovo e si vede! Li trovi su Amazon a 12,99€: metti il prodotto nel carrello e usa il codice sconto “TI8H8FFV” prima di pagare! Le spedizioni, seppur non rapide, sono assolutamente gratuite.

Videocamera micro WiFi in sconto del 70%

Questo gioiellino è un vero spettacolo. Super compatta, la puoi nascondere ovunque. È dotato di connessione WiFi per poter controllare tutto da remoto attraverso lo smartphone e c'è anche la visione notturna.

Se desideri, puoi usarla addirittura come action cam: infatti è dotato di batteria integrata e in confezione c'è anche il supporto per fissarla. Ora su Amazon la paghi 9,99€: spunta il coupon in pagina e completa l'acquisto finché è ancora possibile approfittarne (ci sono pochi coupon attivabili). Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime.

Dispositivo Xiaomi per potenziare il WiFi a 12,90€

Meglio noto come WiFi extender. Questo gioiellino, lo colleghi in un punto che è vicino a dove il la rete wireless di casa perde colpi e – dopo una rapida configurazione – la stessa torna a volare! Con la doppia antenna, e la possibilità di gestirlo tramite applicazione, le sue performance sono decisamente migliori dei device della concorrenza, nella stessa fascia di prezzo.

Bello esteticamente, ora lo porti a casa a 12,90€ da Amazon con spedizioni Prime: un investimento decisamente piccolo per risolvere un problemaccio.

Speaker Bluetooth 4 in 1 a 12,99€

Bello, con un design vintage e curato in dettaglio. Questo speaker Bluetooth non solo ti permette la connessione senza fili a smartphone e PC, ma offre anche: radio FM, possibilità di inserire una microSD con la musica dentro ed è anche un sistema vivavoce, grazie al microfono integrato.

Ora, questo gioiellino lo porti a casa a 12,99€ da Amazon ed è pronto ad essere il miglior compagno per l'estate. Per fortuna, le spedizioni sono super rapide, oltre che gratis.

Aria fresca dove vuoi a 12,99€

Lo so che lo desideri anche tu un dispositivo che metti accanto al PC e ti soffia aria fresca mentre sei costretto a stare seduto a lavorare. Ecco, questo dispositivo fa esattamente questo e la cosa bella è che consuma pochissimo.

Com'è possibile? In cambio dell'elettricità risparmiata, tu dovrai fornirgli un po' di ghiaccio e acqua fresca e si compirà la magia! Super compatto, lo porti in giro ovunque: mica solo sulla scrivania! Non aspettarti un condizionatore: è un raffrescare, ma per 12,99€ fa il suo lavoro egregiamente.

Amazon Prime Day: NON questi affari, ma molti altri

Certo, questi affari li fai adesso, ma non dimenticare che il 21 e 22 giugno su Amazon si faranno vere e proprie scintille!

Sai come prepararti all'Amazon Prime Day? Non ancora? Ecco tutti gli strumenti fondamentali che ti servono per agire come un vero e proprio risparmiatore professionista!

Il primo è sicuramente il canale Telegram ufficiale di Telefonino.net: quasi 19.000 membri e decine di offerte super ogni giorno!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone