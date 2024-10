I migliori Realme in sconto con Offerte Prime di Amazon

La Festa delle Offerte Prime di Amazon, in programma l’8 e il 9 di ottobre, è anche l’occasione giusta per acquistare un nuovo smartphone Realme. In sconto, infatti, ci sono diversi prodotti molto interessanti. Chi è alla ricerca di uno smartphone dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, quindi, può puntare in modo deciso sulla gamma Realme. Ecco le migliori offerte:

Realme 12+

Uno dei migliori smartphone Realme in offerta oggi è il Realme 12+ 5G, disponibile con un prezzo scontato di 239,99 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per un modello dotato di display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e del SoC MediaTek Dimensity 7050 affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67 W. L’offerta è disponibile di seguito.

Realme 12 Pro Plus

Il Realme 12 Pro Plus è il cameraphone da prendere nella fascia media del mercato. Tra le specifiche troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, un display AMOLED da 6,7 pollici e un comparto fotografico con tre sensori posteriori tra cui c’è spazio anche per un sensore periscopico da 64 Megapixel con zoom ottico 3x. Grazie all’offerta di Amazon, lo smartphone è ora disponibile al prezzo scontato di 339,99 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico.

Realme GT 6

Con le offerte Prime di oggi c’è spazio anche per il Realme GT 6, dotato di un display AMOLED a cui si affianca l’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, in grado di garantire prestazioni da quasi top di gamma. C’è spazio anche per una batteria da 5.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 W. Lo smartphone di Realme è oggi un punto di riferimento della fascia media ed è acquistabile al nuovo minimo storico: con l’offerta di oggi, infatti, lo smartphone cala al prezzo scontato di 479,99 euro.