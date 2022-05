I migliori iPad in offerta su Amazon: guida all'acquisto

Se oggi state cercando un nuovo iPad da acquistare per studio, per il lavoro, per l’intrattenimento domestico o, semplicemente, per svago, sappiate che c’è sicuramente il prodotto che fa al caso vostro.

Il listino di Apple ora comprende diversi modelli: ci sono tablet di punta destinati ai professionisti dell’imaging, soluzioni di fascia media abbordabili pensati per studenti e content creator, device per chi ama la compattezza e la portabilità e infine, tablet entry-level per chi studia o per chi ne deve fare un uso da divano.

Abbiamo scovato per voi una serie di modelli, tutti disponibili su Amazon, così da consigliarvi al meglio ciò che può fare al caso vostro. Inoltre, ci sono le spedizioni gratuite per i membri possessori di Prime. Buona lettura.

iPad: come scegliere il modello adatto alle proprie esigenze?

Partiamo da iPad base di nona generazione: costa poco (solo 337,50€ in sconto) ed è il device perfetto per chi ne deve fare un uso scolastico o universitario. A causa del suo prezzo basso (ma ha prestazioni top grazie al SoC Apple Bionic A13), è ottimo anche per vedere serie TV, film, per giocare, per prendere appunti. È quello “per tutti”. E c’è anche la fotocamera Center Stage per videocall su Zoom (e non solo) più interattive che mai.

iPad Air M1 è super performante, grazie anche al SoC Apple Silicon M1, ma si avvicina pericolosamente ad iPad Pro (2021) con M1. Prestazioni identiche ma il Pro ha schermo ProMotion, più fotocamere, il sensore LiDAR e molto altro ancora. Dimensioni uguali, supporto allo stilo Pencil 2 e alla Magic Keyboard. Vanno bene per qualsiasi uso, anche per chi monta video con LumaFusion o fa postproduzione su Photoshop o Illustrator. Hanno entrambi la porta USB C, perfetta per i professionisti e per chi scarica ed elabora dati da una SD o da un SSD/HDD esterno.

iPad Air M1: 635,40€ .

. iPad Pro 11: 809,00€.

Onestamente salteremmo il modello da 12,9 pollici. Lo riteniamo così esclusivo da interessare solo una fetta di utenti ben specifica. Piuttosto, apprezziamo moltissimo il Mini di ultima generazione, con SoC A14 e modem 5G. Va come un iPhone 12 ma è leggerissimo, costa il giusto (506,93€) e lo apprezziamo moltissimo per il gaming ed è un prezioso alleato per chi deve fare un utilizzo in stile “diario/taccuino”.

Quale sarà la vostra scelta?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.