Apple: obiettivi di produzione di iPhone invariati per il 2022

Secondo quanto si apprende, sembra che Apple abbia intenzione di mantenere invariato l’obiettivo di produzione prefissato per quest’anno. La compagnia prevede di spedire 220 milioni di unità di iDevice nel corso dei prossimi mesi.

Questo obiettivo di produzione è rimasto identico a quello dell'anno precedente e la cosa ci lascia molto perplessi. Di fatto, oggi abbiamo molti limiti e vincoli: pensiamo ai problemi con le catene di approvvigionamento e alla domanda per i nuovi melafonini molto, molto elevata. A riportare la notizia ci ha pensato il giornale di Bloomberg.

iPhone: Apple mantiene invariato l’obiettivo di produzione

Stando alle news emerse, leggiamo che l’azienda di Cupertino ha detto ai fornitori che prevede di vendere fino a 220 milioni di telefoni. Questo obiettivo sembra abbastanza elevato, anche se inferiore a quello che gli analisti si aspettavano. Gli esperti ipotizzavano circa 240 milioni di unità per quest’anno, ma i problemi accorsi in questi mesi hanno meso a dura prova la compagnia americana. Inoltre, sono in molti gli utenti che aspettano iPhone 14/14 Pro.

I nuovi dispositivi sembrano essere dei “game changer” e molti di noi – me compreso – li attendono con ansia. Saranno prodotti che, sul versante fotografico, avranno grosse novità:

Main camera da 48 Mpx;

un software più ricco;

Selfiecam di punta con autofocus;

molto altro ancora.

Non di meno, potrebbe esserci, sotto la scocca, un SoC Apple Bionic A16 o un Silicon M1. La vera novità però, riguarderà lo schermo frontale delle versioni Pro. Non ci sarà il notch; al suo posto sarà presente un foro e una pillola.

Se intanto cercate un nuovo iPhone che possa durarvi a lungo, vi segnaliamo che il 13 Pro (il top del momento)

