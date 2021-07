Tutto è fatto: siete pronti per partire per le vostre agognate vacanze. Tuttavia, vorreste avere un soggiorno senza stress, rilassante e vorreste godere di tutto il meglio che la tecnologia ha da offrirvi. Mettiamo caso che abbiate un iPhone 12 (o un 11, un SE, un Pro, un Pro Max e via dicendo): noi abbiamo stilato per voi un elenco dei migliori accessori per il melafonino di Apple da portare sempre con voi in vacanza… e non solo. Hanno tutti un costo contenuto e sono tutti reperibili su Amazon, ma andiamo con ordine.

Con questi accessori, il vostro iPhone 12 decollerà!

Il primo accessorio di cui vi parliamo è un kit di cavi. Viene venduto da Reakosound e spedito da Amazon. Solo 7,29€ per godere di ben quattro cavi lightning-USB A di varie lunghezze (0,3, 1, 1,8 e 3 metri). Essendo costruito in nylon, potrete maltrattarlo senza problemi. In poche parole, il prodotto giusto da buttare in valigia senza pensiero alcuno.

Non può mancare però, un caricatore multiporta USB A. Noi abbiamo scelto la soluzione di Spigen. Costa 34,39€ e vale ogni centesimo richiesto dal costruttore. Si possono collegare quattro dispositivi per la ricarica in contemporanea: ottimo per non caricare i diversi device a tutte le prese dell'albergo o del B&B. Disponibile in due colorazioni: Classic White e Classic Black.

Al terzo posto troviamo il supporto per auto di Wowteez, marca sconosciuta ai più ma che gode di numerose recensioni positive all'interno dello store di e-commerce più famoso del mondo. Costa 11,99€ ma c'è un coupon che si applica al momento del check-out che vi permetterà di risparmiare 1,99€. Con soli 10€ avrete un ottimo gadget, utile per non perdervi nelle stradine della Basilicata in un'assolata domenica di metà agosto. Sì, mi è successo…

Se avete una moto (o anche una bici) e voelte utilizzare Maps per la navigazione on-the-road, il supporto per veicoli di YockTech è ciò che fa per voi. 19,99€ ma tanta robustezza e solidità: il prodotto ideale per chi cerca il massimo comfort durante la marcia di un due ruote.

Dulcis in fundo, troviamo un pacco di custodie waterproof di Simpfun. Al costo di 11,99€ vi porterete a casa ben due cover che proteggeranno il vostro iPhone 12 anche dalle cristalline acque del Salento.

Ovviamente questi gadget sono compatibili (quasi) tutti anche con altri modelli di iDevice e con telefoni di altri brand. Fateci sapere qual è il vostro preferito. Non dimenticate che abbiamo anche un canale Telegram dove postiamo le migliori offerte presenti su Amazon… e non solo.

