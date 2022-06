I migliori accessori per computer Apple oggi in sconto su Amazon

Se avete intenzione di rinnovare la vostra postazione desktop Apple, allora vogliamo suggerirvi l’acquisto dei nuovi accessori dell’azienda. Parliamo del Magic Mouse e della tastiera Magic Keyboard, entrambi disponibili su Amazon a prezzi davvero strepitosi. Pensate che il mouse si trova solo di 68,99€ al posto di 85 €, con uno sconto immediato pari al 19%. La tastiera invece, quella di ultima generazione con Touch ID si porta a casa a 111,99€. Se volete quella senza il sensore per le impronte digitali (vista la differenza di prezzo, ve lo sconsigliamo) sappiate che si trova a 102 €

Perché acquistare le periferiche di casa Apple?

Il Magic Mouse è un accessorio incredibile, che vanta gestures provenienti da iPhone. Presenta una base di appoggio stabile che scivola e si adatta a tutte le scrivanie presenti in commercio.con la superficie multitouch invece, potrete compiere dei gesti molto immediati e semplici, proprio come se foste su un iPad quindi, uno schermo. Si ricarica con la porta Lightning ma la batteria dura tantissimo. Tranquilli, il cavo è presente in confezione. Ovviamente, è pronto all’uso: lo togliete dalla confezione e siete subito pronti a lavorare. Compatibile con tutti i Mac presenti in commercio, sia laptop che desktop.

La tastiera Magic Keyboard ha i tasti in italiano E presenta il comodissimo sensore per le impronte digitali Touch ID con il quale potrete sbloccare il computer, ma anche effettuare pagamenti online in tutta sicurezza.si ricarica con la Lightning e anche qui il cavo è incluso in confezione.

Come per il mouse, la batteria è integrata e la tastiera e super leggera; sembrerà quasi finta ad una prima occhiata. Si abbina in pochi istanti al vostro Mac e non dovrete stare lì a cercare di configurare nulla; fra tutto il sistema operativo.

Se avete acquistato un Mac mini e non sapete quali periferiche scegliere, vi consigliamo queste qui. Direi imperdibili e poco, e approfittate degli sconti di Amazon perché non sappiamo quando torneranno a questo prezzo.

