La maggior parte degli smartphone flagship di punta del 2022 sarà ancora dotata di fotocamere punch-hole, ovvero incastonate in un foro all'interno del display. Questo è quanto rivelato da un noto tipster cinese in queste ore.

Ancora selfiecam punch-hole nei flagship del 2022, pare

Mentre abbiamo sentito parlare di varie aziende che lavorano sulla loro tecnologia per la costruzione di camere selfie “under display”, gli smartphone di punta in arrivo il prossimo anno potrebbero ancora essere dotati di uno snapper selfie incastonato in un foro di perforazione.

Secondo il leakster Digital Chat Station su Weibo, noto social Web di microblogging cinese, la maggior parte dei terminali premium di fascia alta delle aziende presenterebbe ancora un design del display con foro di perforazione sulla parte anteriore. Il noto informatore ha affermato che, mentre i telefoni con tecnologia della fotocamera sotto il pannello dovrebbero comunque debuttare nel terzo trimestre di quest'anno, la maggior parte dei prodotti di punta dell'anno prossimo salterà comunque questa nuova funzionalità.

Il blogger ha inoltre aggiunto che ci saranno diversi OEM di telefonia a svelare i primi device con le fotocamere sotto allo schermo, ma pare che questa tecnologia non sarà ancora ampiamente adottata nel mercato globale degli smartphone. Al momento, alcuni brand come Xiaomi e Samsung, pare che stiano lavorando su dispositivi con questa particolare innovazione. Allo stesso modo, il costruttore sudcoreano per eccellenza dovrebbe presentare un terminale con una fotocamera selfie ad alta risoluzione sotto lo schermo ad agosto di quest'anno. Probabilmente si tratterà del Galaxy Z Fold3, ma questa è una speculazione che gira nel web; non ci sono prove a sostegno di ciò, pertanto prendete il tutto con un pizzico di sale.

Sfortunatamente, queste sono tutte le informazioni rilasciate dall'informatore sulla piattaforma dei social media. Quindi, restate connessi per ricevere ulteriori informazioni in merito, poiché forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili.

