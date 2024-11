I Cesaroni 7 ci sarà: Amendola conferma, nonostante le grandi assenze

Claudio Amendola, dopo una lunga attesa ed i numerosi rumor circolati in rete, ha ufficialmente confermato il ritorno de I Cesaroni, la popolare serie tv andata in onda su Canale 5 dal 2006 al 2014.

Nel corso di un’intervista rilasciata per la trasmissione Verissimo, l’attore ha svelato che la settima stagione de I Cesaroni è un progetto che finalmente sta per concretizzarsi: l’inizio delle riprese è fissato al 24 febbraio 2025.

I Cesaroni 7: anticipazioni e cast delle nuove puntate

Inizialmente, le riprese de I Cesaroni 7 sarebbero dovute cominciare nel mese novembre 2024, ma l’avvio è stato posticipato, alimentando speculazioni sul possibile coinvolgimento di Elena Sofia Ricci, la storica interprete di Lucia, moglie di Giulio. Tuttavia, pur con la data delle riprese ormai confermata, Amendola ha chiarito che Elena Sofia Ricci non tornerà ad interpretare il suo ruolo.

L’attore ha poi rivelato che il cast de I Cesaroni 7 vedrà il ritorno di tutti i principali personaggi maschili. I fan potrebbero quindi ritrovare Matteo Branciamore (Marco Cesaroni), Antonello Fassari (Cesare Cesaroni), Niccolò Centioni (Rudi Cesaroni), Federico Russo (Mimmo Cesaroni), Max Tortora (Ezio Masetti) e Ludovico Fremont (Walter Masetti).

Elena Sofia Ricci non è l’unica protagonista femminile ad aver dato forfait. Anche Micol Olivieri, che interpretava Alice Cudicini, ha confermato sui social la decisione di non prendere parte al revival. L’influencer ha spiegato di essere grata per il successo ricevuto con questa amatissima serie tv, ma ha comunque scelto di concentrarsi su una nuova fase della sua vita che esclude la recitazione. Un’altra grande assente è Alessandra Mastronardi, famosa per il ruolo di Eva, che ha escluso categoricamente il suo ritorno nella fiction.

Tenendo conto di questi nuovi sviluppi, gli spettatori dovranno accettare la realtà di un cast in parte rinnovato. Tuttavia, in vista delle nuove puntate de I Cesaroni 7, rimane almeno la speranza di un piccolo cameo delle tre attrici.