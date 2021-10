Hyundai e la crisi di chip: ecco la soluzione

Hyundai svilupperà chip per ridurre la sua dipendenza dai vari fornitori di chipset mondiali, per evitare così di avere dei problemi legati all'attuale carenza di semiconduttori che sta attanagliando il mondo intero.

Hyundai vuole sviluppare dei chipset autonomamente

Il Chief Operating Officer di Hyundai Motor ha rivelato all'inizio di questa settimana che la società sta pianificando di sviluppare i propri chip. Questa mossa arriva in mezzo alla carenza globale di chip mentre l'azienda cerca di ridurre la sua dipendenza dai produttori di chip.

Per chi non lo sapesse, il mondo sta affrontando una carenza di semiconduttori che ha avuto un impatto su varie industrie in tutto il mondo, inclusa quella automobilistica. La crisi ha persino portato diversi costruttori di automobili ad interrompere completamente la produzione a causa di vincoli di fornitura. Ora, l'azienda sudcoreana Hyundai, sta apparentemente cercando di sviluppare i propri chip per eliminare la sua dipendenza dai vari giganti mondiali. La notizia arriva dopo che la società ha visto i “mesi più difficili” ad agosto e settembre 2021.

Il COO dell'azienda Jose Munoz ha dichiarato che il peggio è passato per la carenza di chip nel settore. Ha inoltre aggiunto che:

Ma anche nel nostro caso, vogliamo essere in grado di sviluppare i nostri chip all'interno del gruppo, quindi siamo un po' meno dipendenti in una potenziale situazione come questa. Questo richiede molto tempo e investimenti, ma è qualcosa su cui stiamo lavorando.

L'alto funzionario ha affermato che la società punta anche a fornire veicoli al livello del suo piano aziendale originale nel quarto trimestre di quest'anno. Inoltre, la casa automobilistica sudcoreana è anche sulla buona strada per produrre auto elettriche negli Stati Uniti nel 2022. Hyundai Motor è uno dei tanti altri marchi automobilistici come Tesla e Toyota che hanno dovuto affrontare vincoli di fornitura a causa della carenza globale di semiconduttori.