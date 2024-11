Hub USB 6 in 1 in sconto del 50% nella settimana del Black Friday

Nel tuo computer ogni porta è occupata da qualche periferica o cavo e non sai più come fare? Allora lascia che ti aiuti segnalando di questa promozione incredibile che trovi solo su Amazon. Grazie Black Friday 2024 puoi mettere nel tuo carrello questo Hub USB 6 in 1 a soli 14,99 euro, invece che 29,99 euro.

Non ci sono errori, quantomeno non di scrittura. Siamo davanti uno sconto del 50% che taglia il prezzo a metà e ti fa risparmiare tantissimo. Soprattutto potrai avere questo gadget utilissimo e versatile per ampliare le porte del tuo computer occupandone una sola in modo semplice e rapido.

Hub USB 6 in 1: ogni porta di cui hai bisogno

Con questo Hub USB 6 in 1 non dovrai più inserire e disinserire cavetti e periferiche dal tuo computer. Grazie alla sua porta USB Type-C potrai collegarlo al tuo PC occupando un solo ingresso e avendo quindi al suo posto la bellezza di 6 porte. Gode di tre ingressi USB Type-A dove potrai collegare ad esempio mouse, tastiera, ricevitori wireless e pendrive. E godono di una velocità di trasferimento di 5Gbps.

Possiede un’uscita HDMI 4K e una porta USB Type-C per collegare un secondo monitor e una porta di ricarica PD da 100 W che ti consente di ricaricare i tuoi dispositivi mobili. Ha un design compatto e quindi molto pratico anche per poterlo trasportare dove desideri. Ed è compatibile con dispositivi Microsoft, Apple, HP, Lenovo, Dell, Asus, Razer, Acer e con diversi smartphone Android.

Sicuramente uno di quei device che tutti dovrebbero avere e che oggi potrai acquistare a molto meno del suo prezzo. Per cui dirigiti all’istante su Amazon e acquista il tuo Hub USB 6 in 1 a soli 14,99 euro, invece che 29,99 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.