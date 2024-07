Hub 8 in 1 PAZZESCO a soli 6€ in OFFERTA LAMPO su TEMU

Oggi puoi trasformare il tuo dispositivo in una centrale di porte per moltiplicare la sua connettività grazie al fantastico Hub 8 in 1 in promo su TEMU. Cosa stai aspettando? In offerta lampo, oggi lo acquisti a soli 6,28€, invece di 23,89€. Un’occasione unica e imperdibile.

Dotato delle migliori tecnologie di connettività, essendo Plug & Play, si collega subito senza bisogno di driver o software. Adatto a più device, è perfetto per laptop, MacBook, iPad, iPhone, Smartphone Android e molto altro ancora. Acquistandolo ora hai anche la spedizione gratuita inclusa.

Hub 8 in 1 a prezzo folle su TEMU

Semplifica la tua interazione con i dispositivi grazie a questo Hub 8 in 1 in offerta su TEMU. Grazie alla sua tecnologia da una sola porta ottieni fino a 8 porte per connettere il mondo. La tecnologia in dotazione assicura un trasferimento dati veloce e sicuro oltre che stabile.

Nella confezione trovi anche l’adattatore USB-A che trasforma il connettore USB-C per renderlo ancora più versatile e compatibile. Una volta collegato ottieni subito 8 porte:

2 USB-A 2.0;

1 USB-C;

1 Jack Audio 3.5;

1 SD;

1 MicroSD;

1 USB-A 3.0.

Insomma, un vero e proprio mostro di produttività per rendere il tuo dispositivo estremamente compatibile con tutte le periferiche esterne esistenti. Approfitta ora dell’offerta su TEMU. Acquistalo adesso a soli 6,28€, invece di 23,89€.