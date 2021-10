Huawei Watch GT3 UFFICIALE: specifiche e prezzi italiani

Huawei Watch GT3: le caratteristiche

Watch GT3 è disponibile nelle dimensioni con cassa da 42 e 46 mm e, in sostanza, i due modelli sono interessanti grazie alle funzionalità pensate per la salute e per lo sport. Tuttavia, mancando il modulo eSIM si potranno ricevere le telefonate solo via Bluetooth.

La versione da 42 mm è dotata di uno schermo AMOLED da 1,32 pollici, mentre il modello più grande da 46 mm ha un pannello (sempre AMOLED) da 1,46 pollici più grande. Una delle nuove funzionalità degne di nota della serie GT 3 è Healthy Living Clover di Huawei che offre sfide quotidiane per l'esercizio, il sonno e la camminata; gli anelli si riempiono durante il giorno in modo simile a quanto avviene con gli anelli di Apple Watch.

C'è anche un rinnovato sensore ottico di frequenza cardiaca TruSeen di quinta generazione di Huawei, in grado di misurare il livello di ossigeno presente nel sangue (SpO2) sul dispositivo e il tracciamento di oltre 100 modalità sportive.

Entrambi gli orologi GT 3 sono dotati di memoria interna da 4 GB, offrono una resistenza all'acqua di 5 ATM e sono compatibili con telefoni Android e iOS; presentano il sistema operativo HarmonyOS 2.1 e, ovviamente, sono compatibili con i device Huawei.

La durata della batteria sul modello più piccolo da 42 mm è valutata in sette giorni di utilizzo, mentre la versione più grande dovrebbe essere in grado di reggere fino a 14 giorni con una singola carica.

Sui Huawei store dal 21 ottobre all’8 novembre ci saranno in regalo le FreeBuds4i, un cinturino e 30,00 € di voucher per l’acquisto del Nova 9.

Per la versione di Watch GT 3 da 46mm sono disponibili prezzi speciali: 249€ per la versione standard, 269,00€ per la Classic e 299,00€ per l'Elite.

La versione di Watch GT3da 42 mm è disponibile in queste configurazioni:

Active: 229,00 euro;

Elegant White Leather costerà 249,00 euro;

Elegant Stainless Milanese sarà venduto a 279,00 euro.

L'orologio sarà disponibile su tutti i canali online e offline dal 9 al 23 novembre con in omaggio le FreeBuds4i e un cinturino.