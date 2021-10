Huawei Nova 9 in arrivo in Europa: prezzi e specifiche tecniche

La gamma di smartphone Huawei Nova 9 è apparsa con foto dal vivo ancora a fine settembre ma, in seguito a tale leak, non se ne è parlato così tanto. Tuttavia, considerando che il lancio sul mercato europeo sembra ormai particolarmente vicino, i tipster interessati al mondo smartphone sono tornati alla carica con nuove informazioni come render e specifiche tecniche di Nova 9 4G.

Huawei Nova 9 4G in arrivo: ecco render e specifiche tecniche

A condividere con gli internauti di tutto il mondo i nuovi dettagli noti in merito a Huawei Nova 9 4G è stato il rinomato leaker snoopytech o, più semplicemente, Snoopy. Giusto nella giornata di ieri, egli ha pubblicato su Twitter le presunte immagini pubblicitarie del prodotto. Tra esse, quella appena sottostante sarebbe l’immagine principale scelta da Huawei.

Come possiamo vedere, la gamma Nova 9 dovrebbe dotarsi, almeno nel modello base, del display con bordi curvi, cornici sottili e notch punch-hole centrale. Scendendo nel dettaglio, dovrebbe trattarsi di un pannello OLED Full HD+ da 6,57 pollici con una densità di pixel di 392 PPI. Sul lato destro figurano i pulsanti per accensione e regolazione del volume.

Posteriormente, invece, troviamo l’isola fotocamera con un sensore principale da 50 MP. Ad accompagnarlo saranno tre lenti secondarie, di cui un ultra-grandangolare da 8 MP e due sensori da 2 MP, rispettivamente Bokeh e Macro. Come per il modello top di gamma Huawei P50, il modulo sarà diviso in due cerchi con sensori differenti.

Sotto la scocca si parla già da tempo del chipset Qualcomm Snapdragon 778G 4G, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione. Mancherà lo slot per schede microSD, dunque non si potrà aumentare lo spazio a disposizione. La batteria in dotazione sarà da 4.300 mAh, con ricarica rapida da 66W. A sorpresa, il sistema operativo in dotazione sarà Android 11, ma senza Google Mobile Services. Infine, lato connettività e feature aggiuntive troviamo la porta USB-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, doppio slot SIM e sensore di impronte digitali. Purtroppo, mancherà il jack audio da 3,5mm.

Lo smartphone Huawei Nova 9 4G dovrebbe arrivare in Europa il 21 ottobre 2021, in occasione dell’evento viennese annunciato qualche settimana fa dalla stessa società cinese. Non ci resta che attendere tale evenienza per sapere tutti i dettagli ufficiali riguardo il dispositivo, tra cui anche prezzo e disponibilità.