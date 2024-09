Huawei Watch GT 5 sta arrivando: un mix di eleganza e potenza

Huawei è pronta a lanciare la sua nuova serie Watch GT 5 il 19 settembre 2024, poco dopo il debutto del rivoluzionario smartphone trifold Mate XT.

L’evento presenterà al pubblico un dispositivo indossabile all’avanguardia, di cui alcune specifiche ed immagini sono già trapelate sul sito SpillSomeBeans.

Immagini

Huawei Watch GT 5 sarà disponibile in due dimensioni: 41 mm e 46 mm. Entrambi i modelli manterranno in gran parte il design del loro predecessore, ma con alcune nuove caratteristiche fra cui la corona girevole ed il pulsante programmabile. La versione da 41 mm sarà offerta nei colori Jana Blue e Jana Gold, mentre il modello da 46 mm sarà disponibile solo in colorazione nera.

Le indiscrezioni suggeriscono che entrambi gli smartwatch avranno una lunetta in metallo e un corpo in acciaio inossidabile, con una resistenza all’acqua fino a 5 ATM. La variante da 41 mm avrà un display AMOLED da 1,32 pollici, mentre quella da 46 mm sarà dotata di uno schermo AMOLED da 1,43 pollici. In termini di autonomia, si prevede che la batteria durerà fino a 7 giorni per il modello più piccolo e fino a 14 giorni per il modello più grande.

La serie Huawei Watch GT 5 sarà probabilmente equipaggiata con il nuovo sistema di monitoraggio della salute TruSense, che garantirà una misurazione più precisa di parametri come la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e la temperatura corporea. Una nuova funzione chiamata Health Glance permetterà agli utenti di ottenere una valutazione sanitaria completa in soli 60 secondi, con oltre 10 indicatori disponibili, tra cui ECG, livelli di stress e rischi cardiovascolari.

Per quanto riguarda l’attività fisica, l’orologio supporterà più di 100 modalità sportive e sarà equipaggiato con sistemi di navigazione come GPS e GNSS. Non sono ancora stati rivelati i dettagli ufficiali sui prezzi, ma si prevede che il costo di Huawei Watch GT 5 partirà da circa 250 € (277 $).