HUAWEI WATCH GT 5 Pro in super sconto e due fantastici regali

Attualmente, se cerchi uno smartwatch top di gamma a prezzo interessante la soluzione super consigliata è il HUAWEI WATCH GT 5 Pro. Grazie alla promozione in corso sul HUAWEI Store, acquistandolo hai diritto a un super sconto e due regali inclusi. Mettilo in carrello a soli 329€, invece di 379€, grazie al Coupon 20€ attivabile alla pagina dell’articolo.

Subito per te in regalo gli auricolari HUAWEI FreeBuds SE 2 e il cinturino HUAWEI EasyFit 3. Di quest’ultimo puoi scegliere tra quattro fantastiche colorazioni. Cosa stai aspettando? Si tratta di un’occasione incredibilmente vantaggiosa da prendere al volo prima che finisca inesorabilmente.

La versione in offerta è quella con cassa da 46 millimetri. Inoltre, acquistando un secondo HUAWEI WATCH GT 5 Pro hai fino a 100€ di sconto, in vendita abbinata. La consegna gratuita è inclusa nell’acquisto. E puoi decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero selezionando Klarna come metodo di pagamento.

HUAWEI WATCH GT 5 Pro: qualità incredibile in una promozione da urlo

Il HUAWEI WATCH GT 5 Pro è lo smartwatch che cambierà la tua vita. Mettilo in carrello a soli 329€. Puoi ottenere questo prezzaccio sfruttando il Coupon 20€ attivabile sulla pagina. Insieme ottieni anche in regalo gli auricolari FreeBuds SE 2 e il cinturino EasyFit 3.

Questo smartwatch ha un design realizzato in titanio e ceramica estremamente curato e resistente. Le linee ricercate lo rendono particolarmente elegante, ma anche estremamente sportivo a seconda della situazione in cui lo indossi. Ma l’estetica non è tutto. Questo gioiellino è anche sostanza.

Infatti, grazie ai suoi sensori professionali, permette di monitorare sport di alto livello tra cui golf, includendo anche le mappe, immersione e trail running. Grazie ai sensori HUAWEI TruSense hai assicurato un monitoraggio della salute rapido, curato e completo. La batteria può durare fino a 2 settimane ed è compatibile con Android e iOS. Acquistalo ora a soli 329€, invece di 379€ con FreeBuds SE 2 e cinturino EasyFit 3 in regalo.