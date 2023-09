Huawei Watch GT 4 UFFICIALE: concentrato di stile e tecnologia

Huawei Watch GT 4, il nuovo smartwatch di punta della serie Watch GT, non ha più segreti. Il dispositivo offre un design sofisticato e funzionalità avanzate per il benessere ed il fitness, seguendo la filosofia “Fashion Forward” di Huawei.

Gli utenti possono personalizzare il loro percorso verso uno stile di vita più sano scegliendo tra due eleganti opzioni di quadrante. In sostanza, Huawei Watch GT 4 combina innovazione e design classico per offrire un’esperienza d’uso appagante.

Caratteristiche e prezzo di Huawei Watch GT 4

Huawei Watch GT 4 è disponibile in due versioni: una da 46mm con design ottagonale e robusto, una da 41mm con un elegante tocco glamour ispirato ai gioielli di lusso. Massima versatilità, per diversi stili e occasioni, grazie a sette diverse combinazioni di colori ed una vasta selezione di cinturini. Gli utenti possono anche personalizzare il display dell’orologio scegliendo tra oltre 25000 quadranti con l’app Huawei Health.

Il nuovo smartwatch Huawei offre funzionalità avanzate come il monitoraggio intelligente del ciclo mestruale 3.0 ed il monitoraggio del sonno, integrando la tecnologia smart in uno stile di vita sano. Da menzionare il sistema di monitoraggio dei parametri vitali Huawei TruSeen 5.5+, che garantisce una lettura della frequenza cardiaca più accurata del 30%, anche durante l’attività fisica.

Huawei Watch GT 4 compie notevoli passi in avanti nelle funzionalità degli “Anelli attività”, il tracciamento GNSS di alta precisione per escursionismo e corsa, l’app “Rimani in forma” per la gestione delle calorie. Dettagli tutt’altro che banali per chi ama la vita sana e sportiva, con report precisi e puntuali a cui si aggiungono parametri utili per una migliore gestione del peso e della relativa perdita di calorie.

L’ultimo arrivato della serie Watch GT di Huawei fornisce poi risposte rapide ai messaggi e notifiche, accesso ad app di terze parti ed una eccezionale durata della batteria fino a 2 settimane (46mm) o 7 giorni (41mm). L’orologio è compatibile con dispositivi iOS e Android, garantendo la massima protezione della privacy e dei dati degli utenti.

Huawei Watch GT 4 è disponibile in Italia a partire da oggi. Inoltre, fino al 15 ottobre, gli acquirenti otterranno in omaggio 1 anno di estensione della garanzia commerciale e le Huawei FreeBuds SE 2. Puoi scegliere fra le seguenti versioni:

Black 46mm con cinturino in fluoroelastomero al prezzo di € 249,90

Brown 46mm con cinturino in pelle al prezzo di € 269,90

Steel 46mm con cinturino in acciaio inossidabile al prezzo di € 369,90

Rainforest Green GMT 46mm con cinturino in materiale composito al prezzo di € 249,90

White 41mm con cinturino in pelle al prezzo di € 249,90

Light Gold 41mm con cinturino in maglia Milanese dorata al prezzo di € 299,90

Silver 41mm con cinturino in acciaio inossidabile con rifiniture dorate al prezzo di € 399,90

Maggiori informazioni sul sito ufficiale di Huawei.