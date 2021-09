Huawei Watch GT 3: ecco quando verrà lanciato

Dopo l'Huawei Watch GT 2 – lo smart wearable Huawei più venduto al mondo -, un rumor appena emerso dalla Rete suggerisce che l'azienda è pronta a lanciare il suo Watch GT 3.

Watch GT 3: rumor

Secondo un noto tipster, la società cinese lancerà la nuova gamma di smartwatch Huawei Watch GT 3 entro la fine del 2021 e che il modello di fascia alta si concentrerà sulle funzionalità sportive e di fitness.

Inoltre, sarebbe in arrivo anche l'Huawei Watch Fit e un altro modello GT; pertanto, la compagnia asiatica nell'ultimo trimestre dell'anno dovrebbe lanciare diversi indossabili: oltre a Watch GT 3, anche Watch GT, Watch Fit e Watch D.

Per quanto riguarda le specifiche del modello Watch GT 3, secondo quanto trapelato dalle indiscrezioni dovrebbe essere dotato di funzionalità eSIM ed ECG; per quanto riguarda l'autonomia energetica, il dispositivo dovrebbe assicurare 2 settimane di durata della batteria ( come il modello Watch GT 2)

Sugli aspetti relativi al software, l'Huawei Watch GT 3 dovrebbe contare sul ​​sistema operativo HarmonyOS e godere di nuovi tipi di allenamenti e modalità di fitness.

Ricordiamo che il predecessore, il Watch GT 2, è disponibile nelle due dimensioni da 42 e 46 mm., gode di diverse combinazioni di colori, materiali del cinturino e finiture del telaio; il Watch GT 2 da 46 mm è dotato di uno schermo da 1,39 pollici, mentre la versione da 42 mm dispone di un pannello da 1,2 pollici.

La serie Watch GT 2 supporta il GPS e dispone di un sensore accelerometro, giroscopico, geomagnetico, della frequenza cardiaca ottica, della luce ambientale, della pressione atmosferica e capacitivo. Infine, lo smartwatch è dotato di pulsanti fisici e della capacità di resistenza all'acqua 5ATM.