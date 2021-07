Huawei continua la sua rinascita nel mercato tecnologico rilasciando due dispositivi indossabili intelligenti che offrono diversi grandi aggiornamenti rispetto ai loro predecessori. Oggi, il gigante della tecnologia cinese ha rilasciato oggi il Watch GT 2 Pro con ECG e la fitness tracker Band 6 Pro. Il lancio contestualmente alla presentazione dei nuovi P50 e dello speaker Sound X con HarmonyOS.

Huawei: cosa sappiamo dei nuovi wearable?

L'ECG Huawei Watch GT 2 Pro e Huawei Band 6 Pro sono versioni migliorate dei loro predecessori, il Watch GT 2 e la Band 6. L'orologio intelligente è dotato di un sensore che effettua misurazioni dell'elettrocardiogramma e la Band 6 Pro ha un sensore che monitora la temperatura corporea.

Oltre alle misurazioni del cuore, il nuovo Watch GT 2 Pro dispone dei medesimi sensori presenti nel modello precedente, come il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, della frequenza cardiaca, del sonno e gli indicatori dei livelli di stress. È dotato di un display AMOLED da 1,39 pollici, 100 modalità di allenamento e viene fornito con il sistema operativo Lite di Huawei. Ha una protezione in vetro infuso di cristallo zaffite e una cornice in titanio.

La Band 6 Pro sfoggia un display AMOLED da 1,47 pollici più grande e gli stessi sensori del Watch GT 2 Pro, ma è priva dell'ECG. Questo sensore, tuttavia, è stato sostituito da un sensore per la temperatura corporea. Ci sono fino a 96 modalità di allenamento e la batteria dura, in media, 14 giorni con una carica completa e un utilizzo moderato.

Sono state rese pubbliche anche le informazioni sui prezzi e sulla disponibilità locale. L'ECG Huawei Watch GT 2 Pro sarà disponibile dal 12 agosto e sarà venduto a circa CNY 3.088 ($ 478), mentre la Band 6 Pro venderà a CNY 449 ($ 70). Le spedizioni partiranno il 20 agosot. Non sappiamo in quali mercati arriverà in prima istanza; vi terremo aggiornati.

