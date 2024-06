Huawei Watch Fit 3 con FreeBuds SE 2 in omaggio: oggi è tuo a meno di 160€

E’ nuovissimo, ma si è già distinto come uno dei migliori smartwatch del 2024, complice il suo design elegante e moderno, abbinato ad un prezzo davvero conveniente. Il Huawei Watch Fit 3, con FreeBuds SE 2 in omaggio, è in offerta su Amazon a 159€: risparmi quasi 40€ sul suo normale prezzo.

Equipaggiato con un display AMOLED da 1,82 pollici e una risoluzione di 480 x 408 pixel, offre una qualità visiva eccellente, anche sotto la luce diretta del sole, grazie al sensore di luminosità integrato.

Dal punto di vista delle funzionalità, il Watch Fit 3 è dotato di un’ampia gamma di sensori, tra cui accelerometro, giroscopio, magnetometro, sensore ottico per la frequenza cardiaca e GPS. Questi strumenti consentono un monitoraggio preciso delle attività fisiche e della salute, supportato da un coach virtuale che guida l’utente durante l’allenamento e fornisce consigli per il riscaldamento e lo stretching​.

La batteria da 400 mAh garantisce un’autonomia notevole, fino a 10 giorni con l’uso normale e senza l’Always On Display attivato. La ricarica avviene tramite un connettore proprietario, completandosi in circa 45 minuti​.

Il software Huawei Health è al centro dell’esperienza utente, permettendo di gestire il monitoraggio del sonno, la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue (SpO2), le notifiche e la personalizzazione delle watchface. La funzione Huawei TruSleep 4.0 offre un monitoraggio dettagliato del sonno, rilevando anche la respirazione notturna per migliorare la qualità del riposo​.

Non mancano nemmeno tantissime funzioni dedicate allo sport, tra cui oltre 100 diverse modalità dedicate ad altrettante attività sportive: dal nuoto alla corsa, passando per la pesistica e tantissime discipline specifiche. Non perdere questa offerta: acquistalo subito a meno di 160€, ricevendo in omaggio un ottimo paio di auricolari.