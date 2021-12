Huawei Watch D: confezione di vendita e prime foto dal vivo

L'atteso Huawei Watch D verrà presentato il 23 dicembre assieme allo smartphone pieghevole Huawei Mate V. Ad un passo dall'evento, siamo in grado di fornirvi maggiori informazioni relative alle caratteristiche tecniche dello smartwatch, grazie a nuove immagini trapelate in questi giorni su Weibo.

Importanti conferme per Huawei Watch D

Come ipotizzato in precedenza, tra le funzionalità accessibili con il dispositivo ci sarà anche la misurazione della pressione sanguigna, dettaglio tutt'altro che scontato sui recenti smartwatch. Nelle immagini che condividiamo di seguito possiamo osservare la rilevazione di tali dati sia nel render della confezione di vendita e sia sul display in uno scatto dal vivo:

Inoltre, l'apparecchio offrirà la misurazione dell'ECG (Elettrocardiogramma): Huawei starebbe collaborando con gli istituti sanitari cinesi, in maniera tale da utilizzare i record dei dati sulla pressione sanguigna ottenuti con lo smartwatch per agevolare la gestione dell'ipertensione e l'intervento preventivo a seconda dei casi.

Huawei Watch D sfoggerà un aspetto rettangolare, con due pulsanti sul lato destro (uno dei quali dedicato alle funzioni per la salute): non resta altro che attendere la presentazione ufficiale per scoprire assieme ulteriori particolari circa questo interessante device.