Huawei Watch D: ecco quando sarà presentato il nuovo wearable

La data di lancio di Huawei Watch D è stata svelata online. Lo smartwatch del colosso cinese, potenzialmente munito di un sensore pensato per tracciare la pressione sanguigna, sarà presentato in un evento il prossimo 23 dicembre assieme ad altri dispositivi non ancora svelati. Il ramo wearable di Huawei dispone di una lunga gamma di smartwatch e smartband supportata da aggiornamenti software per molto tempo, ma l'arrivo di Huawei Watch D dovrebbe garantire all'azienda un vantaggio non indifferente verso Apple e Samsung, gli altri due competitor del ramo mobile.

Ecco la data di lancio di Huawei Watch D

Dalle primissime informazioni leak su Huawei Watch D, sappiamo che dispone di un design piuttosto basilare, un display rettangolare a colori, due tasti fisici sul lato destro e un cinturino in silicone. Sul retro sarà eventualmente inserito il sensore HR pensato per registrare i valori della pressione sanguigna (e non solo) per poi mostrarli a schermo e molto verosimilmente inviarli anche all'applicazione mobile companion.

Gli enormi investimenti di Huawei nei nuovi laboratori di ricerca dovrebbero garantire la nascita di una nuova generazione di device con numerose feature legate al tracking di tutti gli aspetti legati al benessere del corpo, di cui Huawei Watch D potrebbe rappresentarne il capostipite.

Non ci resta che attendere il 23 dicembre per scoprire tutte le informazioni ufficiali sul nuovo wearable di Huawei e sugli altri prodotti in cantiere.